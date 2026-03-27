O atacante Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a derrota da Seleção Brasileira para a França por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), em Massachusetts, e desfalcará o Brasil e o Barcelona nas próximas semanas. O jogador relatou dores e precisou ser substituído no intervalo da partida.

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Após avaliações e exames médicos realizados em Orlando na sexta-feira (27), a CBF e o clube espanhol confirmaram o problema físico, que retira o atleta do próximo amistoso internacional e dos confrontos das quartas de final da Champions League.

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Recuperação e impacto no Barcelona

O Barcelona solicitou o retorno imediato do jogador à Espanha para o início do tratamento médico. O departamento médico do clube trabalha com uma previsão de recuperação de aproximadamente cinco semanas, período que inviabiliza a presença de Raphinha nos duelos contra o Atlético de Madrid. As partidas do torneio continental estão agendadas para os dias 8 de abril, no Camp Nou, e 14 de abril, no Metropolitano.

O camisa 11 registra três gols e três assistências em sete jogos disputados na atual edição da competição europeia. O histórico do atleta já exigia a realização de tratamentos preventivos devido ao desgaste na região, que o afastou dos gramados por nove partidas no final do ano passado.

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Raphinha em ação no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

Último compromisso antes da Copa do Mundo

Na seleção brasileira, a comissão técnica precisará reorganizar o setor ofensivo para o embate contra a Croácia. Durante o jogo contra a equipe francesa, o técnico Carlo Ancelotti optou pela entrada de Luiz Henrique para ocupar a vaga deixada por Raphinha no segundo tempo.

O amistoso diante dos croatas ocorrerá na próxima terça-feira (31), às 21h, pelo horário de Brasília, na cidade de Orlando. Este será o último teste da equipe nacional antes da definição do grupo que disputará a Copa do Mundo. O anúncio da lista oficial de convocados para o mundial está marcado para o dia 18 de maio.

Raphinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

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