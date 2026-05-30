Luis Enrique define escalação do PSG para final da Champions contra o Arsenal

O PSG está escalado para enfrentar o Arsenal neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria. Luis Enrique optou por manter a base que bateu o Bayern de Munique na semifinal da Champions League. O espanhol vai para sua terceira decisão da competição.

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Escalação do PSG

Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fábian Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratschelia.

Como chegam as equipes para o jogo?

O PSG chega à decisão defendendo o título conquistado na última temporada, quando goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final. A equipe francesa eliminou o Bayern de Munique nas semifinais após uma vitória eletrizante por 5 a 4 em Paris e um empate por 1 a 1 na Alemanha.

Sem grandes problemas físicos, o técnico Luis Enrique deve manter a base titular que vem sendo destaque ao longo da campanha europeia. O trio ofensivo formado por Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia é a principal arma do time parisiense para buscar o bicampeonato consecutivo.

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Do outro lado, o Arsenal tenta conquistar a Champions League pela primeira vez. Os Gunners chegaram à final após eliminarem o Atlético de Madrid, empatando por 1 a 1 na Espanha e vencendo por 1 a 0 em Londres.

O técnico Mikel Arteta tem uma preocupação importante para a decisão. O lateral-direito Timber se recupera de lesão muscular e deve começar no banco de reservas, abrindo espaço para Mosquera entre os titulares. A esperança ofensiva da equipe inglesa está nos pés de Bukayo Saka e Kai Havertz.

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Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.

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Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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