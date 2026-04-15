Fábio Sormani critica titular absoluto do Santos: 'Não serve'

O Santos ficou somente no empate por 1 a 1 com do Deportivo Recoleta, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O gol da equipe paraguaia, marcado de pênalti aos 46 minutos do primeiro tempo, gerou críticas ao goleiro Brazão. O jornalista Fábio Sormani usou o aproveitamento ruim do goleiro em penalidades máximas para questionar sua continuidade no Peixe.

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— O Santos adora contratar goleiro que não pega pênalti. Dos 18 pênaltis que foram batidos contra o Brazão, ele só pegou um. Ah, tenha dó. Não dá! Goleiro que não pega pênalti não serve, não serve. Nem no canto da bola ele vai, ele não chega perto da bola — argumentou.

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Precisando vencer, já que ainda não havia pontuado no Grupo D da competição, o Peixe não fez valer o favoritismo nem os retornos de Neymar e Gabriel Barbosa, que não atuaram na estreia da Sul-Americana. A atuação decpecionante do Santos diante de mais um adversário frágil também virou motivo de críticas por parte do jornalista.

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— Só tem um cara que joga bem neste time que é o Neymar. O resto é um bando de jogador sem inspiração. É um time que não sabe finalizar. Olha o gol que o Gabriel perdeu. O próprio Neymar perdeu um gol sem goleiro. Tenha dó! Não tem o menor cabimento. Um gol no Recoleta? É inacreditável! Esse time é desanimador — disse Sormani em seu canal no Youtube.

Gabriel Brazão sofreu um gol de pênalti do Deportivo Recoleta (Foto: Raul Baretta/Santos FC.)

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