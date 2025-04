Um dos principais nomes do Barcelona na atual temporada, o atacante Raphinha vem atraindo a atenção de diversos clubes de diferentes mercados. Um deles é o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que estaria disposto a pagar um salário de mais de R$ 1 bilhão por quatro anos de contrato. No entanto, o brasileiro negou a oferta exorbitante, embora as cifras tenham chamado a atenção, e explicou o porquê.

- É impossível ver números como estes e não pensar que podem mudar completamente a nossa vida. Quem disser o contrário está mentindo. Acho que ainda tenho muito a contribuir na Europa. Ainda posso contribuir muito para o sucesso do Barça e isso me dá a oportunidade de continuar representando a seleção nacional. Foi isso que tornou minha mente fechada para o dinheiro e mais aberta aos meus sonhos - disse o jogador do Barça em entrevista à "TNT Sports".

Raphinha disse que ficou surpreso com a proposta por se tratar de uma quantia alta. O atacante, inclusive, relembrou sua temporada passada. Segundo ele, se o interesse do time árabe tivesse acontecido ano passado, possivelmente ele teria reforçado a liga saudita por estar "mentalmente um pouco para baixo".

Raphinha explicou resposta à oferta da Arábia Saudita (Foto: Josep Lago/AFP)

- Não esperava. Me pegou de surpresa. São números bem altos. Se essa proposta tivesse chego para mim no ano passado, acho eu tinha ido, porque mentalmente eu tava um pouco para baixo e aquilo resolveria a minha vida, da minha esposa, da minha família. É um valor que resolveria a nossa vida, e a pessoa que fala que não iria é mentiroso, porque é impossível ver valores dessa grandeza e não passar pela sua cabeça que isso vai mudar a tua vida - revelou Raphinha sobre oferta da Árabia do ano passado.

Detalhes da proposta bilionária por Raphinha

O Lance! Biz fez uma análise de quanto Raphinha ganharia por dia, mês e ano com o salário que o Al-Hilal estaria disposto a pagar para ele caso o negócio fosse fechado. O salário divulgado é de US$ 200 milhões, ou R$ 1,14 bilhão, durante quatro temporadas.