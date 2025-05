Não deu para Raphinha. Na semifinal com mais gols da Champions League no século, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação e se classificou à final da competição. Candidato a melhor jogador da temporada pela opinião pública, o camisa 11 lamentou o resultado nas redes sociais.

Duas horas e meia após o término da partida, o brasileiro publicou um texto de agradecimento a torcida catalã pelo apoio dado no duelo. Além disso, ele promete que o clube voltará mais forte e relembra que a temporada não acabou. Campeão da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei no período, o Barça ainda busca o título da La Liga pela 28ª vez.

— Voltaremos mais fortes... Obrigado ao apoio de todos Culers... ainda estamos juntos...A temporada ainda não acabou. Cada dia que passa tenho mais orgulho de vestir essas cores, orgulho dessa equipe. Viva o Barça sempre — escreveu Raphinha, em post no Instagram.

⚽ Raphinha pelo Barcelona na temporada 🔵🔴

O brasileiro vive o melhor momento da carreira no comando do técnico Hansi Flick. Em 52 partidas, Raphinha soma 31 gols e 25 assistências, o que o credenciava como um dos candidatos à Bola de Ouro.

Contudo, a eliminação para a Inter de Milão na semifinal da Champions talvez afaste o atacante do objetivo individual. Raphinha até tentou, com gol marcado aos 41 minutos da segunda etapa, que pos o Barcelona em vantagem pela primeira vez desde o início dos confrontos de ida e volta. O brasileiro recebeu pela esquerda e tentou duas vezes até estufar as redes de Sommer. Ao apito final, Raphinha não conteve as lágrimas em campo.