Após o gol no jogo contra a Inter de Milão pela semifinal da Champions League, Raphinha igualou um recorde histórico na competição. Agora, ele é o jogador com mais participações em gols em uma edição de Champions em toda a história, ao lado de Cristiano Ronaldo. Com o gol, o brasileiro chegou a 21 contribuições nesta edição, sendo 13 gols e oito assistências em 14 jogos.

Cristiano Ronaldo atingiu a mesma marca - 21 participações em gols - na temporada 2013/2014, quando o Real Madrid foi campeão da Champions League sob o comando de Carlo Ancelotti. O português detinha o recorde máximo da competição, mas foi igualado por Raphinha. O brasileiro ainda pode ultrapassar CR7 na final da Champions.

Com o gol de hoje, Raphinha ainda igualou Guirassy, do Borussia Dortmund, na artilharia desta edição da Champions, com 13 gols. Ele é o jogador com mais gols e mais assistências na competição. O concorrente à Bola de Ouro já poderia ter alcançado essa marca de CR7 se a Uefa considerasse gol dele contra a Inter de Milão no jogo de ida da semifinal. Após chutaço, a bola bateu na trave e voltou em Sommer, bateu no goleiro e foi para dentro do gol. Esse foi o terceiro do Barcelona no empate em 3 a 3 em Barcelona. A entidade, contudo, considerou gol contra do goleiro do time italiano.

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

Ele não fez gol ou deu o último passe só em três jogos nesta Champions: na estreia contra o Monaco, depois contra o Brest, e na partida de volta das quartas de final contra o Borussia Dortmund. O atacante participou de metade dos 40 gols do Barcelona nesta Liga dos Campeões.

Como foi o jogo que Raphinha bateu o recorde?

Na semifinal com mais gols da Champions League no século, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação e se classificou à final da competição. Em jogo realizado nesta terça-feira (6), no Giuseppe Meazza, na Itália, os gols foram marcados por Calhanoglu, Lautaro Martínez, Acerbi e Frattesi, para os italianos, e Eric García, Dani Olmo e Raphinha, para os visitantes. O brasileiro se tornou o jogador com mais participações em gols em uma edição de Champions.