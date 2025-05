Escalações de Real Madrid x Barcelona: Raphinha joga hoje?

As escalações de Barcelona e Real Madrid estão confirmadas para o clássico deste domingo (11) por La Liga. Depois de Ancelotti barrar o brasileiro Rodrygo da formação inicial dos Merengues, Hansi Flick respondeu com o anúncio dos titulares do clube catalão.

O alemão escolheu iniciar o confronto sem Robert Lewandowski, que se recupera de contusão, conforme já havia adiantado na coletiva que antecedeu o confronto. No lugar do polonês, Flick escolheu Ferrán Torres, da mesma maneira que fez na final da Copa do Rei, para substituir o camisa 9.

Com problemas na lateral-direita, Hansi também não poderá contar com Jules Koundé. Eric García, zagueiro de origem, fará a função no lugar do francês; pela esquerda, o jovem Gerard Martín segue entre os titulares, e Alejandro Balde está de volta após lesão, mas começa "El Clásico" no banco de reservas. As principais esperanças do Barça estão no setor ofensivo: Lamine Yamal e Raphinha estão escalados entre os titulares e devem tentar conduzir a equipe ao triunfo na Catalunha.

1️⃣1️⃣ A escalação do Barcelona para enfrentar o Real Madrid

GOL: Wojciech Szczesny

LTD: Eric García

ZAG: Pau Cubarsí

ZAG: Iñigo Martínez

LTE: Gerard Martín

MEI: Frenkie de Jong

MEI: Pedri

MEI: Dani Olmo

PTD: Lamine Yamal

PTE: Raphinha

CTA: Ferrán Torres

TÉC: Hansi Flick

A bola rola para Barcelona e Real Madrid às 11h15 (de Brasília) deste domingo (11), no Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP). Se os Blaugranas vencerem, abrirão sete pontos na liderança de La Liga, restando três jogos para o fim da competição; por outro lado, os Merengues correm atrás do triunfo para deixar a vantagem em apenas um ponto.

