O Barcelona venceu o quarto clássico diante do Real Madrid em 2024/25, e novamente, com o brilho de Raphinha. O brasileiro balançou as redes duas vezes no confronto deste domingo (11), em triunfo por 4 a 3, e ajudou a equipe comandada por Hansi Flick a dar mais um passo rumo ao título de La Liga.

Os Blaugranas, agora, podem ser campeões já na próxima rodada em caso de vitória sobre o Espanyol no clássico da Catalunha, ou uma combinação de resultados que envolve o rival. Após o apito final, o camisa 11 manteve os pés no chão para analisar a possível conquista nacional.

- Acho que só depende de nós, não é? Então temos que celebrar o jogo de hoje. Os clássicos com o Real Madrid são muito importantes, mas sabemos que ainda assim, precisamos vencer mais um jogo para o objetivo - ressaltou o meia-atacante.

🥅 Como foram os tentos de Raphinha em Barcelona 4x3 Real?

Os dois gols de Raphinha saíram ainda na primeira etapa. Primeiro, em erro de Mbappé e Ceballos, Pedri acionou o brasileiro, que bateu cruzado para superar Courtois. Depois, o próprio ponta recuperou no campo ofensivo, tabelou com Ferrán Torres e fuzilou o canto direito do belga para completar o doblete Antes, Eric García e Lamine Yamal fizeram os tentos catalães; do lado blanco, Mbappé anotou um hat-trick.

- Eu poderia ter feito mais de dois gols, inclusive. Perdi três oportunidades que não posso perder. Tenho uma exigência muito alta e penso muito mais nas que eu não fiz do que nas que eu fiz. Quero estar na minha melhor versão sempre. Quando não faço algo bem, saio com a sensação de que poderia ter feito melhor - analisou.

Agora, o Barcelona precisa apenas triunfar sobre o rival local, ou pode soltar o grito de campeão antes mesmo de bola rolar, em caso de derrota dos Merengues diante do Mallorca, no Santiago Bernabéu. O confronto com o Espanyol acontece na quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium.

