O empate entre Nottingham Forest e Leicester City teve contornos ainda mais dramáticos do que o esperado. Após estar vencendo a partida e prestes a garantir uma vaga na Champions League pela primeira vez em décadas, o Forest cedeu o empate nos minutos finais. O resultado culminou em uma cena inusitada: o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, desceu ao gramado para cobrar o técnico Nuno Espírito Santo.

Após virar o jogo contra o já rebaixado Leicester City, o Nottingham Forest tinha o cenário ideal para conquistar uma vitória tranquila e dar mais um passo rumo à classificação inédita à Liga dos Campeões. No entanto, o confronto tomou ares de drama quando Buonanotte empatou o jogo na reta final, frustrando a torcida e os planos do clube. Com o empate, o Forest desperdiçou a chance de retornar à zona de classificação para a principal competição europeia.

Para além do tropeço em campo, os torcedores do Nottingham Forest testemunharam uma cena surpreendente: Evangelos Marinakis, dono do clube, foi até o campo após o apito final para cobrar duramente o técnico Nuno Espírito Santo. A atitude do empresário grego, que recentemente tem sido especulado em negociações envolvendo SAFs com São Paulo e Vasco, gerou grande repercussão nas redes sociais e foi amplamente criticada.

Nottingham Forest empata e Champions League fica distante

O Nottingham Forest vive uma temporada histórica e sonha com a classificação para uma competição europeia pela primeira vez desde 1983/84, quando disputou a extinta Copa da Uefa. No entanto, o recente tropeço intensifica a frustração interna, especialmente para Marinakis, que viu sua equipe, até poucas rodadas atrás, ocupar a terceira colocação e brigar ponto a ponto com o Arsenal pela vice-liderança.

Marinakis discutindo com Nuno Espirito Santo após o empate entre Nottingham Forest e Leicester City (Foto: Divulgação/X)

A virada de chave negativa começou após a eliminação nas semifinais da Copa da Inglaterra, diante do Manchester City. Desde então, o Forest não conseguiu se recuperar: são dois empates e uma derrota nas últimas rodadas da Premier League. O rendimento em queda fez o clube despencar para a sétima colocação, distanciando-se da zona de classificação para a Champions League.

Apesar disso, a campanha ainda pode ser coroada com uma vaga em outra competição europeia. O Nottingham Forest segue na briga por uma vaga na Europa League ou na Conference League, o que representaria a primeira participação internacional do clube em mais de 40 anos.

