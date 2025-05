Uma temporada digna de vencedor da Bola de Ouro. É esse o momento que vive Raphinha com a camisa do Barcelona. Neste domingo (11), os Culés venceram o Real Madrid por 4 a 3 pelo Campeonato Espanhol com direito a dois gols do brasileiro, que chegou ao seu 34º na temporada. Na partida, Raphinha bateu alguns recordes: ele se tornou o brasileiro com mais contribuições em gols em El Clásico em uma única temporada, além de ter superado a melhor temporada de Neymar na Europa.

Com os gols, Raphinha chegou a cinco na história do El Clásico, se tornando o quinto maior artilheiro brasileiro do confronto. Na frente dele, só estão Giovanni, Ronaldo e Evaristo de Macedo, com seis gols, e Vini Jr - o maior artilheiro brasileiro - com sete gols. Vale destacar que nenhum brasileiro contribuiu para mais gols em El Clásico em uma única temporada do que Raphinha - e com quatro vitórias em quatro jogos contra o maior rival.

O brasileiro tem, agora, 34 gols e 22 assistências na temporada, somando 56 participações em gols. Com os números, ele igualou a melhor temporada de Neymar na Europa. Em 2015/16, o atual jogador do Santos fez 31 gols e deu 25 assistências, o mesmo número de contribuições.

O Barcelona agora lidera La Liga com sete pontos de vantagem comtrês rodadas para o fim. A vitória sobre o Real Madrid com a contribuição de Raphinha pode ter sido fundamental para confirmar o título na próxima rodada.

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)