Raphinha e Yamal jogam hoje? Barcelona confirma retorno de craques contra o Girona

Barcelona e Girona se enfrentam neste sábado (18), às 11h15 (de Brasília), pela nona rodada de La Liga, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Como já havia sido confirmado pelo técnico Hansi Flick, Raphinha está fora da partida. Apesar disso, o confronto contará com nomes importantes na lista de relacionados, especialmente o de Lamine Yamal, que reassume a ponta direita do ataque, e Fermín López, que volta a reforçar o meio-campo.
Recentemente, Yamal esteve no centro de uma polêmica envolvendo o Barcelona e a seleção da Espanha. O atacante retornou lesionado após a Data Fifa de setembro, fato que gerou forte insatisfação na cúpula blaugrana. Convocado novamente para os compromissos de outubro, o jogador acabou sendo cortado, o que manifestou preocupação com sua condição física e com a gestão de sua carga de jogos. Raphinha, por sua vez, segue afastado dos gramados para tratar uma lesão no tendão da coxa direita, sofrida em setembro.
Logo, Hansi Flick definiu a escalação titular do Barcelona para o confronto contra o Girona com Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Marc Casadó; Toni Fernández, Yamal, Marcus Rashford. O técnico Michel, por sua vez, escalou o Girona com Paulo Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Bryan Gil, Arnau Martínez, Axel Witsel, Joel Roca, Portu, Vladyslav Vanat
O Barcelona atravessa um momento delicado na temporada, após sofrer duas derrotas consecutivas e lidar com lesões de jogadores importantes. A equipe foi goleada por 4 a 1 pelo Sevilla e, na Champions League, perdeu por 2 a 1 para o PSG. Com os resultados negativos, o clube catalão perdeu a liderança de La Liga, agora ocupada pelo Real Madrid, que venceu o Villarreal por 3 a 1.
Em situação oposta ao que apresentou nas últimas temporadas, o Girona vive uma fase difícil e ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento da La Liga. A equipe soma apenas seis pontos em oito rodadas, com uma vitória, três empates e quatro derrotas. Apesar do triunfo sobre o Valencia na rodada anterior, o time segue apresentando desequilíbrio entre os setores e fragilidade defensiva.
