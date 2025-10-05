menu hamburguer
Futebol Internacional

Lewandowski perde pênalti, e Sevilla goleia Barcelona na La Liga

Real Madrid permanece na liderança com tropeço do clube catalão

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
13:22
Alexis Sanchéz comemora gol do Sevilla sobre o Barcelona (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
imagem cameraAlexis Sanchéz comemora gol do Sevilla sobre o Barcelona (Foto: Cristina Quicler/AFP)
O Sevilla goleou o Barcelona por 4 a 1, pela 8ª rodada da La Liga, neste domingo (5), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuan. Os mandantes abriram o placar com Alexis Sánchez e ampliaram com Isaac Romero, enquanto Rashford descontou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Lewandowski desperdiçou um pênalti e a chance de igualar o marcador, enquanto Carmona ampliou o marcador para o Sevilla, e Adams deu números finais ao confronto.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Barcelona ocupa a vice-liderança com 19 pontos, enquanto o Real Madrid permanece no topo após a vitória sobre o Villlarreal, no sábado (4), com 21 pontos. O Sevilla chegou aos 13 pontos e subiu para zona de classificação para competição europeia na próxima temporada.

Como foi Sevilla x Barcelona?

No primeiro tempo, o Sevilla iniciou o duelo com muita intensidade e pressionando o Barcelona. Com o auxílio do VAR, a equipe mandante teve um pênalti marcado a seu favor e convertido por Alexis Sánchez aos 12 minutos para confirmar a "Lei do Ex". Na sequência, a equipe de Matías Almeyda quase ampliou com Carmona aproveitando um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área do Barcelona, mas finalizou ao lado da trave de Szczesny. Em outra chegada, Alexis Sánchez brigou com a defesa do Barcelona, e a bola sobrou para Romero, que bateu de canhota e tirou tinta da trave.

Em um rápido ataque, Sánchez lançou Sow livre de marcação, que tocou para Romero chutar cara a cara com Szczesny para grande defesa do goleiro do Barcelona. Aos 36 minutos, Koundé perdeu uma bola no meio de campo, Vargas foi acionado pela esquerda e cruzou rasteiro para Romero finalizar de primeira e balançar as redes para fazer 2 a 0 em favor do Sevilla. Mas aos 51 minutos, Agoumé perdeu uma bola na defesa, Pedri cruzou para Rashford na segunda trave, que finalizou de primeira para marcar um belo gol e descontar a diferença.

No segundo tempo, o Sevilla quase ampliou o marcador com Sow aproveitando um bate-rebate na área após cobrança de escanteio e finalizando de carrinho para grande defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com Pedri tabelando com Rashford e chegando pela direita da área para finalizar com força e obrigar Vlachodimos a fazer boa defesa. No escanteio, Eric García subiu mais alto que a zaga rival e cabeceou com perigo para outra intervenção do grego. Aos 30 minutos, Lewandowski desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando para fora. Aos 44 minutos, Carmona foi acionado pelo lado direito e bateu cruzado para estufar as redes. E nos acréscimos, o Sevilla saiu em rápido contra-ataque, Ejuke foi lançado pela esquerda e tocou para Adams marcar o 4º gol e decretar a vitória de sua equipe.

Lewandowski é criticado por atuação em Sevilla x Barcelona

No segundo tempo, Lewandowski teve a chance de empatar o duelo entre Barcelona e Sevilla, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti com uma batida esquisita. Nas redes sociais, o centroavante foi criticado por conta de sua finalização.

