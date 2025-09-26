menu hamburguer
Raphinha se lesiona e está fora de Barcelona x PSG pela Champions

Brasileiro machucou a coxa direita e será baixa por três semanas

Gabriel Mota
Raphinha em ação no duelo contra o Getafe (Foto: Josep Lago/AFP)
imagem cameraRaphinha em ação em Barcelona x Getafe (Foto: Josep Lago/AFP)
O Barcelona terá um desfalque de peso para o duelo tão esperado contra PSG, que acontecerá na próxima quarta-feira (01/10): Raphinha. O brasileiro teve uma lesão na coxa direita constatada e será ausência para Hansi Flick por, pelo menos, três semanas, como confirmou o próprio clube.

Em comunicado oficial, o Barcelona detalhou a lesão de Raphinha e tratou de estimar o prazo para recuperação:

"O jogador Raphinha sofreu uma lesão no terço médio do tendão da coxa direita. A previsão é de que ele fique afastado por aproximadamente três semanas", informou o Barça.

Dessa forma, Raphinha será desfalque em, ao menos, três jogos dos Blaugranas: Real Sociedad, em casa, e Sevilla, fora, por La Liga, além do aguardado confronto contra o PSG, pela Liga dos Campeões, que será disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. A expectativa é que o camisa 11 possa estar à disposição de Hansi Flick após a Data Fifa, no dia 18 de outubro, contra o Girona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha sofreu lesão na coxa e desfalcará o Barça contra o PSG (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Departamento médico do Barcelona encheu

Além de Raphinha, o goleiro Joan García passará por uma artroscopia e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Fermín López, ao lateral-esquerdo Alejandro Balde e a Lamine Yamal, que estão em processo de recuperação de lesões. Veja o tempo estimado para cada um dos casos:

  • Lamine Yamal (fase final de recuperação)
  • Alejandro Balde (fase final de recuperação)
  • Raphinha (3 semanas)
  • Fermín (3 semanas)
  • Joan García (4 a 6 semanas)
  • Gavi (4 a 5 meses)

