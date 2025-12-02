Leeds United x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada
Leeds United e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), no Elland Road, pela 14ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+ (streaming) e pelo canal X-Sports. ➡️Clique para assistir na Disney+
O Leeds chega pressionado após quatro derrotas consecutivas e ocupando a 18ª posição da tabela. Mesmo mostrando reação contra o Manchester City, a equipe de Daniel Farke ainda luta para sair da zona de rebaixamento. A volta de Bornauw e Stach deve reforçar o time, enquanto Longstaff é baixa certa. Calvert-Lewin e Bijol, bem no último jogo, podem ganhar espaço entre os titulares.
O Chelsea, por sua vez, tenta manter a boa fase mesmo após o empate com o Arsenal. A equipe de Enzo Maresca soma sete partidas invictas e briga pelas primeiras posições da tabela. O técnico não terá Caicedo, suspenso por três jogos, e deve poupar Reece James. Andrey Santos deve ganhar vaga no meio, e Palmer pode retornar ao time titular após dois meses.
Tudo sobre Leeds x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Leeds United 🆚 Chelsea
14ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Elland Road, em Leeds (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e canal X-Sports
🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Scott Ledger (ING) e Akil Howson (ING)
📺 VAR: Paul Howard (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Perri; Rodon, Struijk, Bijol; Bogle, Gruev, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin e Nmecha.
🔵⚪ Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; Delap.
