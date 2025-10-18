Ingleses reagem a ‘boicote’ a Estêvão no Chelsea: ‘O que precisa?’

Chelsea e Nottingham Forest abrem na manhã deste sábado (18), às 8h30 (de Brasília), a oitava rodada da Premier League, no City Ground (ING). Para a frustração de grande parte dos torcedores ingleses, Estevão não iniciará entre os titulares. O jovem será o único brasileiro de destaque do elenco dos Blues a começar a partida no banco de reservas.

A partida contará com Andrey Santos atuando mais avançado, à frente da dupla de volantes, enquanto João Pedro será a principal referência no ataque. Pelo Forest, os zagueiros Morato e Murillo, e o meio-campista Douglas Luiz representam o futebol brasileiro e poderá ter ao seu lado outros compatriotas: John Victor, opção para o gol, além do zagueiro Jair e do atacante Igor Jesus, todos contratados junto ao Botafogo nesta temporada.

Nesse contexto, a ausência de Estevão no onze inicial do Chelsea foi amplamente percebida pelos fãs de futebol internacional nesta manhã. Além dela, a presença de Jamie Bynoe-Gittens no banco de reservas — outro jovem reforço dos Blues para a posição de ponta — também gerou comentários entre os torcedores, que destacaram ambos como ausências sentidas na escalação titular. Confira abaixo as reações dos ingleses nas redes sociais:

Tradução: Esperamos que o Nottingham seja uma porcaria, senão vamos levar uma surra com essa escalação. Por que ele não começou com Gittens ou Estevão?

Tradução: Estevão e Gittens são recompensados ​​por suas boas atuações contra o Liverpool e ficam no banco de reservas.

Tradução: Por que exatamente Gusto está no meio-campo quando Gittens e Estevão estão no banco?

Tradução: O que Estevão precisa para entrar no onze inicial?

Tradução: Não acho que o Maresca goste do Estevão como titular em todos os jogos.

Ao lado de um dos elencos mais jovens da Europa, Estevão rapidamente se destacou ao contribuir com gol, assistência e boas atuações, conquistando a confiança da torcida do Chelsea, que já deposita nele a expectativa criada desde sua contratação. O atacante chegou ao clube por 61,5 milhões de euros — sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões vinculados a metas.

Premier League 2025/26 🏆

Após conquistar a Conference League e encerrar a última temporada com o título inédito do Mundial de Clubes, o Chelsea iniciou a atual campanha de forma mais lenta e ocupa a sexta posição da Premier League, com 11 pontos. O clube londrino busca reafirmar seu protagonismo no cenário continental e recuperar força nas competições nacionais. O Nottingham Forest, que surpreendeu na temporada passada ao terminar em sétimo lugar, vive um momento difícil: ocupa a 17ª posição, com seis pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

