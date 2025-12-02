De virada, Barcelona vence Atlético de Madrid em La Liga
Raphinha marca, e Barça amplia vantagem na liderança da competição
O Barcelona derrotou o Atlético de Madrid por 3 a 1, nesta terça-feira (2), pela 19ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no Camp Nou, em Barcelona (ESP), o Barça contou com brilho de Raphinha, Dani Olmo e Ferran Torres para virar o duelo e seguir na liderança do campeonato. O gol dos colchoneros foi marcado por Álex Baena.
Com o resultado, o Barcelona amplia a vantagem na liderança de La Liga, provisoriamente, com 37 pontos. Já o Atlético de Madrid teve a sequência de cinco jogos consecutivos com vitórias quebradas e ocupa a quarta colocação, com 31 pontos. O duelo da 19ª rodada foi disputado nesta terça-feira, pois ambas as equipes estarão em campo pela Supercopa da Espanha, em janeiro.
Como foi Barcelona x Atlético de Madrid?
A partida começou com pressão do Barcelona, que rapidamente adiantou as linhas em busca do primeiro gol. Porém, quem abriu o placar foi o Atlético de Madrid, com Álex Baena, aos 19 minutos. O camisa 10 dos colchoneros recebeu lançamento de Nahuel Molina, saiu cara a cara com Joan García e, com finalização precisa, balançou a rede.
Atrás no placar, o Barça aumentou a pressão e, cinco minutos depois do gol sofrido, Pedri lançou Raphinha, que driblou Jan Oblak e, com gol vazio, finalizou para empatar a partida. Logo na sequência, Dani Olmo foi derrubado por Pablo Barrios dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Robert Lewandowski pegou mal na bola e isolou. Perto do fim da primeira etapa, o polonês teve outra grande chance, mas parou em Oblak, que fez grande defesa.
No retorno do intervalo, o Barcelona teve grande chance de virar o placar com Raphinha, após grande jogada de Lamine Yamal, mas o brasileiro finalizou para fora. Na vez do Atleti, Giuliano Simeone recebeu de Julián Alvarez dentro da área, mas pegou mal na bola, que foi para a lateral.
Com controle total da posse de bola, a equipe da casa conseguiu furar o bloqueio do Atlético de Madrid com Dani Olmo. O meia espanhol recebeu passe de Lewandowski, que fez excelente pivô, e, mesmo desequilibrado, finalizou no canto de Oblak para virar a partida. Após o gol, Olmo caiu de mal jeito e lesionou o ombro, substituído por Marcus Rashford.
Nos minutos finais, o Atlético de Madrid teve grande chance de empatar com Thiago Almada, que limpou a defesa inteira do Barcelona. Porém, na finalização, o meia argentino chutou para fora. Os colchoneros tiveram outras chances, principalmente com Alexander Sørloth. No minuto final, em contra-ataque do Barcelona, Ferran Torres recebeu dentro da área e marcou o terceiro e definitivo gol do Barça. Fim de jogo, 3 a 1.
O que vem por aí?
O Barcelona retorna aos gramados no sábado (6), pela 15ª rodada de La Liga, às 14h30 (de Brasília), contra o Real Bétis, fora de casa. Pela mesma competição e no mesmo dia, o Atlético de Madrid visita o Athletic Bilbao, às 17h (de Brasília).
