O "Nubank", banco brasileiro que está se estabelecendo nos Estados Unidos, avalia comprar os naming rights do estádio do Inter Miami, equipe defendida por Messi, que atualmente se chama Lockhart Stadium. A estratégia adotada pelo banco também planeja "rivalizar" com o Inter, que já possui estádio nos EUA, a casa do Orlando City e Pride.

O acordo prevê um pagamento de 19 milhões de dólares (R$ 101 milhões) por ano, durante 10 anos. Este acordo renderia, aproximadamente, 200 milhões de dólares (R$ 1,06 bilhão) ao final do acordo comercial. O primeiro banco brasileiro a comprar os naming rights do estádio de um clube estadunidense foi o Inter, que fechou um contrato com o Orlando City e Orlando Pride (time feminino). Por curiosidade, ambas as equipes, masculina e feminina, possuem ídolos brasileiros. São eles Kaká e Marta.

Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

De acordo com a jornalista Jossete Goulart, o negócio entre as partes caminha bem e deve ser fechado em breve.

✍️ Texto de João Pedro Sabadini

O Inter Miami, clube de Messi, levou o inédito título da Conferência Leste e, com isso, chega à final da Major League Soccer (MLS) pela primeira vez em sua história. No último sábado (29), o time de Miami atropelou o New York City, na semifinal, por 5 a 1, e enfrentará o Vancouver Whitecaps, comandado por Thomas Müller, na grande decisão.

Apesar de não ter marcado na partida, Messi deu assistência – que o rendeu recorde mundial – para o gol de Mateo Silvetti e foi o grande "arquiteto" do time, sendo o principal responsável pelo setor ofensivo do Inter Miami. O argentino Tadeo Allende marcou um hat-trick e foi o grande nome da classificação, com Telasco Segovia completando a goleada.

— Este é o jogo que sonhávamos no início da temporada, uma final em casa diante da nossa torcida — celebrou Javier Mascherano, treinador da equipe.