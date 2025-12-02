menu hamburguer
Lance! Biz

Banco brasileiro pode comprar naming rights de estádio do time de Messi

Atualmente, estádio se chama Lockhart Stadium

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 02/12/2025
18:53
Messi comemora mais um título pelo Inter Miami (Foto: Divulgação/InterMiami)
imagem cameraMessi comemora mais um título pelo Inter Miami (Foto: Divulgação/InterMiami)
O "Nubank", banco brasileiro que está se estabelecendo nos Estados Unidos, avalia comprar os naming rights do estádio do Inter Miami, equipe defendida por Messi, que atualmente se chama Lockhart Stadium. A estratégia adotada pelo banco também planeja "rivalizar" com o Inter, que já possui estádio nos EUA, a casa do Orlando City e Pride.

O acordo prevê um pagamento de 19 milhões de dólares (R$ 101 milhões) por ano, durante 10 anos. Este acordo renderia, aproximadamente, 200 milhões de dólares (R$ 1,06 bilhão) ao final do acordo comercial. O primeiro banco brasileiro a comprar os naming rights do estádio de um clube estadunidense foi o Inter, que fechou um contrato com o Orlando City e Orlando Pride (time feminino). Por curiosidade, ambas as equipes, masculina e feminina, possuem ídolos brasileiros. São eles Kaká e Marta.

Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)
Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

De acordo com a jornalista Jossete Goulart, o negócio entre as partes caminha bem e deve ser fechado em breve.

✍️ Texto de João Pedro Sabadini

Inter Miami, clube de Messi, levou o inédito título da Conferência Leste e, com isso, chega à final da Major League Soccer (MLS) pela primeira vez em sua história. No último sábado (29), o time de Miami atropelou o New York City, na semifinal, por 5 a 1, e enfrentará o Vancouver Whitecaps, comandado por Thomas Müller, na grande decisão.

Apesar de não ter marcado na partida, Messi deu assistência – que o rendeu recorde mundial – para o gol de Mateo Silvetti e foi o grande "arquiteto" do time, sendo o principal responsável pelo setor ofensivo do Inter Miami. O argentino Tadeo Allende marcou um hat-trick e foi o grande nome da classificação, com Telasco Segovia completando a goleada.

— Este é o jogo que sonhávamos no início da temporada, uma final em casa diante da nossa torcida — celebrou Javier Mascherano, treinador da equipe.

