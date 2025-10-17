Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira às vésperas do confronto com o Girona, o técnico Hansi Flick, do Barcelona, abordou alguns temas. Um deles foi o provável retorno do atacante Raphinha, que está afastado dos gramados para tratamento de uma lesão no tendão da coxa direita sofrida em setembro.

— Esperamos que ele esteja disponível para o Clássico. Que ele esteja de volta. Às vezes, há problemas na fase de recuperação, mas ele está no caminho certo.

Havia expectativa para que o brasileiro voltasse à ativa para a Champions League, na próxima semana, contra o Olympiacos. No entanto, ele ainda não recebeu liberação do departamento médico para ficar à disposição do técnico Hansi Flick.

Com a ausência de Raphinha, abre-se o debate sobre o ataque do Barcelona. Questionado sobre como lida com a pressão nos atacantes, Flick disse que talvez nem todos os jogadores estejam tão em forma como deveriam estar, mas vê um lado bom nisso.

— Como sempre digo, se estamos defendendo, incluo todos. Temos que dar 100% em todas as ocasiões. O que eu quero de um atacante é que construa bem o jogo, pressione e crie chances. E os zagueiros também querem que os atacantes pressionem. Analisamos a situação e o que precisa ser melhorado. Temos que melhorar nossa mentalidade e atitude. Somos o Barça, e a torcida quer nos ver brigando por cada bola, fazendo cada passe bem. É uma nova temporada; os três títulos da temporada passada não são suficientes. Perdemos em Sevilha, mas ainda faltam muitos jogos. Queremos lutar para ganhar todos os títulos. Esta pausa chega em boa hora. Talvez nem todos os jogadores estejam tão em forma quanto deveriam, mas é uma boa oportunidade para os mais jovens. Como treinador, estou administrando a situação e não estou preocupado.

Outros temas abordados na coletiva de Flick

Polêmica envolvendo Deco e Yamal

— Gostaria de saber de onde você tirou esse boato. É mentira. Não é verdade. Essa informação é uma m*. Neste clube, com o Deco e os outros profissionais, tenho uma relação de verdade. Acredito no meu trabalho. Tenho confiança, e eles não nos pediriam isso. É um boato sem fundamento. Quem disse isso mentiu.

Filosofia do técnico do Girona

— A filosofia do técnico é ótima, gosto muito dela. Eles não começaram bem, mas melhoraram nos últimos três jogos. É um clássico, e eles também têm desfalques. Temos que começar bem e tem que ser diferente do que vimos em Sevilha.

Extra campo de Yamal

— Para mim, o importante é que, quando estou aqui, eu trabalho duro. E tudo isso é perfeito. Ele é muito profissional. Os dias de folga dele são a vida privada dele, e eu não interfiro.

Lewandowski

— Acho que nenhum jogador cuida tanto do corpo quanto o Robert. Ele me disse que achava que não era uma lesão. Dá para ter uma ideia. Ele é sempre muito responsável com a saúde e o corpo. Não há ninguém, exceto Cristiano Ronaldo, que cuide de si mesmo como ele. É preciso administrar. Não é um problema.

