Nesta terça-feira (2), três grandes confrontos agitaram a rodada europeia, especialmente na Premier League. Manchester City x Fulham, Everton x Bournemouth e Newcastle x Tottenham movimentaram um dia eletrizante, que terminou com 14 gols no Campeonato Inglês. Confira como foram os duelos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Manchester City sua para vencer o Fulham na Premier League

O Manchester City protagonizou o jogo mais movimentado do dia. A equipe iniciou o duelo em ritmo forte e abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com Haaland marcando o primeiro gol e alcançando a marca de 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas. Mesmo em vantagem, os Citizens levaram um susto no fim da etapa inicial, quando o Fulham descontou.

continua após a publicidade

Iwobi, do Fulham, comemorando o gol marcado contra o Manchester City na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Na volta do intervalo, vencendo por 3 a 1, o City tratou de liquidar a partida e marcou dois gols em menos de dez minutos, abrindo 5 a 1. A goleada parecia encaminhada, mas tudo mudou rapidamente: o Fulham reagiu, marcou três vezes no segundo tempo e recolocou fogo no confronto, reduzindo para 5 a 4. A reta final foi intensa, com as duas equipes buscando o resultado até o fim.

Everton vence fora de casa e afunda Bounermouth em crise

No outro jogo do dia, o Everton conquistou um grande resultado como visitante ao vencer o Bournemouth por 1 a 0. O duelo foi equilibrado e tenso. Os Cherries, em má fase, tiveram dificuldades para controlar o jogo no Vitality Stadium, enquanto o Everton mostrava mais organização. Mesmo assim, o empate persistiu até o intervalo.

continua após a publicidade

Na etapa final, o confronto ganhou ainda mais intensidade. O Everton tinha maior controle, mas o Bournemouth tentava equilibrar as ações e conseguiu ser mais competitivo. Ainda assim, perto do fim, Jack Grealish – destaque do Everton na temporada – decidiu e marcou o gol da vitória dos Toffees.

Bruno Guimarães marca, mas Newcastle empata com Tottenham

Fechando a rodada, Tottenham e Newcastle fizeram um duelo entre equipes que buscavam reação na tabela. Os Spurs, há quatro jogos sem vencer e com três derrotas seguidas, precisavam de um resultado positivo fora de casa.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas a segunda etapa foi mais aberta. O Newcastle saiu na frente com Bruno Guimarães, que finalizou após pivô de Woltemade. A resposta veio pouco depois: Cristian Romero, capitão do Tottenham, empatou de cabeça. Já na reta final, os Magpies tiveram um pênalti marcado a seu favor, convertido por Anthony Gordon, porém, Romero, de bicicleta, nos acréscimos, empatou o duelo novamente, garantindo o empate.

Com os resultados, o Manchester City segue em 2º lugar, enquanto o Fulham permanece na 15ª posição. O Tottenham ficou na 11º, assim como o Newcastle, que ficou na 13º e o Everton alcança o 10º lugar. O Bournemouth permanece em 13º.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial