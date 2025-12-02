menu hamburguer
Europeus reagem a pênalti perdido em Barcelona x Atlético de Madrid: 'Desastroso'

Rivais se enfrentam nesta terça-feira (2)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
18:27
Jogadores de Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis GENE / AFP)
Jogadores de Barcelona e Atlético de Madrid (Foto: Lluis GENE / AFP)
Disputando a liderança de LaLiga, o Barcelona saiu atrás no clássico contra o Atlético de Madrid e empatou a partida com um golaço do brasileiro Raphinha. Ainda na primeira etapa, o atacante Lewandowski teve a chance de virar a partida para os donos da casa, mas acabou isolando uma cobrança de pênalti. Após a batida, os torcedores europeus reagiram nas redes sociais. 

Quando o cronômetro marcava 34 minutos, Dani Olmo recebeu com liberdade, limpou a marcação e foi calçado pelo adversário dentro da área. Batedor oficial do Barcelona, Lewandowski acabou desperdiçando a cobrança e foi bastante criticado pelos internautas. 

Um dos torcedores destacou que é um absurdo o centroavante perder o pênalti que poderia garantir a vitória no clássico. Confira abaixo.

Tradução: Não queria o Ferran, mas o Lewandowski não se ajuda

Tradução: Robert Lewandowski erra o pênalti… nunca pensamos que diríamos isso

Tradução: Lewandowski bateu aquele pênalti de forma horrível, meu Deus!

Tradução: Lewandowski perdeu um pênalti fácil que poeria dar a vitória ao time, que absurdo!

Tradução: Lewandowski, o que?

Com o resultado parcial, o Barcelona vai ultrapassando o Real Madrid e assume a liderança de LaLiga, com 35 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo rival, que segue com 33 pontos somados e encara o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (3).  

Jogadores do Barcelona comemora gol de Raphinha contra o Atlético de Madrid (Foto: Lluis GENE / AFP)
Jogadores do Barcelona comemora gol de Raphinha contra o Atlético de Madrid (Foto: Lluis GENE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

