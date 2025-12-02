Europeus reagem a pênalti perdido em Barcelona x Atlético de Madrid: 'Desastroso'
Rivais se enfrentam nesta terça-feira (2)
Disputando a liderança de LaLiga, o Barcelona saiu atrás no clássico contra o Atlético de Madrid e empatou a partida com um golaço do brasileiro Raphinha. Ainda na primeira etapa, o atacante Lewandowski teve a chance de virar a partida para os donos da casa, mas acabou isolando uma cobrança de pênalti. Após a batida, os torcedores europeus reagiram nas redes sociais.
Quando o cronômetro marcava 34 minutos, Dani Olmo recebeu com liberdade, limpou a marcação e foi calçado pelo adversário dentro da área. Batedor oficial do Barcelona, Lewandowski acabou desperdiçando a cobrança e foi bastante criticado pelos internautas.
Um dos torcedores destacou que é um absurdo o centroavante perder o pênalti que poderia garantir a vitória no clássico. Confira abaixo.
Tradução: Não queria o Ferran, mas o Lewandowski não se ajuda
Tradução: Robert Lewandowski erra o pênalti… nunca pensamos que diríamos isso
Tradução: Lewandowski bateu aquele pênalti de forma horrível, meu Deus!
Tradução: Lewandowski perdeu um pênalti fácil que poeria dar a vitória ao time, que absurdo!
Tradução: Lewandowski, o que?
Com o resultado parcial, o Barcelona vai ultrapassando o Real Madrid e assume a liderança de LaLiga, com 35 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo rival, que segue com 33 pontos somados e encara o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (3).
