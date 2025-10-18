Estêvão e Rodrygo brilham com Seleção; como os brasileiros voltam da Data Fifa

Na última Data Fifa, a Seleção Brasileira enfrentou Coreia do Sul e Japão e contou com os brilhos de Estêvão e Rodrygo. Com o fim dos amistosos, os jogadores retornam aos seus clubes e se preparam para os confrontos do fim de semana.

O Lance! faz uma análise da passagem dos brasileiros que atuam no Velho Continente durante a última Data Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti contou com 20 jogadores que atuam em solo estrangeiro, sendo 11 na Premier League, três na La Liga, dois na Ligue 1, dois na Rússia, um na Itália e um na Arábia Saudita.

Como os brasileiros foram na Data Fifa?

Vini Jr - O astro do Real Madrid não conseguiu superar as atuações de seus companheiros de ataque no duelo contra a Coreia do Sul, embora tenha contribuído com uma assistência para Rodrygo e com o 5º gol na reta final do amistoso. Contra o Japão, o jogador não finalizou e não criou grandes oportunidades para seus companheiros, além de não ter participado diretamente das jogadas dos gols. Em baixa na Espanha, o camisa sete retorna ao clube merengue após uma Data Fifa apagada.

Estêvão - Após marcar seu primeiro gol pelo Chelsea diante do Liverpool, Estêvão chegou na Seleção Brasileira com tudo. O jovem de 18 anos foi um dos nomes mais importantes na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul com dois gols marcados. Contra o Japão, o ponta atuou por pouco mais de 15 minutos e criou uma chance a partir de um cruzamento para Richarlison, que cabeceou por cima do gol. Mas o brasileiro volta com muita moral para Londres e pede espaço para encarar o Nottingham Forest.

Estêvão marcou duas vezes na goleada da Seleção sobre a Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Rodrygo - O atacante aproveitou muito bem a oportunidade na equipe titular diante da Coreia do Sul, tendo sido decisivo com dois gols marcados e uma atuação de gala. Contra o Japão, o camisa 10 foi poupado e participou de pouco mais de 30 minutos do jogo, mas volta para o Real Madrid colocando uma pulga atrás da orelha de Xabi Alonso e buscando uma vaga no time titular.

Matheus Cunha - Titular contra a Coreia do Sul, o atacante do Manchester United não teve uma participação muito ativa e foi o pior dos quatro nomes do setor, tendo contribuído com a assistência para o gol de Vini Jr na reta final. Contra o Japão, o jogador entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ser protagonista e volta ao Manchester United devendo pelo valor que o clube investiu em sua contratação em relação ao que vem entregando em campo.

Bruno Guimarães - O meia do Newcastle chegou na Data Fifa após ser decisivo na vitória contra o Nottingham Forest e foi o principal nome da construção da Seleção Brasileira. O atleta contribuiu com duas assistências magistrais para os gols de Estêvão e Paulo Henrique nos jogos contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente. O atleta retorna à Inglaterra com moral.

Casemiro - Pilar do Brasil, Casemiro foi muito bem defensivamente contra a Coreia do Sul e contribuiu com uma assistência em uma de suas chegadas ao ataque. O volante também foi um dos melhores nomes contra o Japão, tendo finalizado uma vez na direção do gol e tido uma participação positiva na defesa e retorna ao Manchester United em alta.

Lucas Paquetá - Em 20 minutos contra a Coreia do Sul, Paquetá não conseguiu ter um impacto positivo não tendo finalizado, criado grandes chances e perdido a posse de bola algumas vezes. No entanto, o meia atuou por 70 minutos contra o Japão, contribuiu com uma linda assistência para Martinelli, além de ter participado da criação da jogada do gol de Paulo Henrique. Devido a boa atuação na segunda partida, o meia volta em alta para o West Ham.

Éder Militão - O zagueiro do Real Madrid atuou apenas contra a Coreia do Sul, em que não foi tão exigido defensivamente. Entretanto, o defensor teve uma atuação segura, tendo vencido todos os seus duelos, tido um bom percentual em acerto de passes e retornando ao clube merengue com moral.

Gabriel Magalhães - Companheiro de Militão, Gabriel Magalhães foi bem nas recuperações de bola e no acerto de passes, mas também foi titular apenas contra a Coreia do Sul, em que não foi muito exigido. O atleta é uma das peças de confiança de Arteta no Arsenal e volta com a mesma moral que tinha antes da Data Fifa.

Douglas Santos - O lateral-esquerdo jogou por apenas 70 minutos na Data Fifa contra a Coreia do Sul, tendo um bom desempenho defensivamente em seus duelos e recuperações de bola e quase sem desperdício de posse. No entanto, o confronto o exigiu pouco, o que não muda o preço do dólar.

Carlos Augusto - Em 20 minutos contra a Coreia do Sul, o lateral-esquerdo acertou 100% dos passes tentados, não perdeu a posse de bola e teve uma atuação segura defensivamente. No entanto, o atleta não foi bem nos 75 minutos em que esteve em campo contra o Japão, que criou as principais jogadas de perigo pelo lado canhoto do Brasil, que não encontrou soluções para parar o adversário. Com isso, o ala retorna em baixa para a Inter de Milão.

Bento - Titular contra a Coreia do Sul, Bento não foi muito exigido pelo ataque adversário, tendo feito apenas uma defesa tranquila na partida.

Gabriel Martinelli - Titular contra o Japão, Martinelli atuou por apenas 56 minutos na Data Fifa, mas marcou um dos gols do Brasil, mas com uma atuação discreta no restante da partida.

Joelinton - O meia do Newcastle atuou por cerca de 35 minutos apenas contra o Japão, tendo finalizado duas vezes das nove vezes em que o Brasil ameaçou o adversário. O atleta teve um bom percentual de acerto de passes, contribuiu defensivamente e não teve culpa nos gols. O atleta retorna aos Magpies da mesma forma como deixou o clube antes da Data Fifa.

Beraldo - O zagueiro do PSG atuou apenas contra o Japão, mas não teve uma boa atuação defensiva ao lado de Fabrício Bruno, tendo perdido diversos duelos pelo alto e roubado poucas bolas. O atleta comprometeu nos últimos dois gols da equipe adversária e volta para a França com menos moral. Ainda assim, o defensor foi titular na partida entre o Paris Saint-Germain contra o Strasbourg, na sexta-feira (17), pela Ligue 1.

Luiz Henrique - Com 75 minutos jogados na Data Fifa apenas contra o Japão, Luiz Henrique foi discreto, não contribuiu ofensivamente com finalizações ou criações de jogadas perigosas, sofreu com a perda de posse de bola em determinados momentos e volta ao Zenit em baixa.

Richarlison - Jogou cerca de 30 minutos na Data Fifa, tendo uma ação importante contra o Japão, em que recebeu um cruzamento e cabeceou por cima do gol. Mas não volta ao Tottenham com mais ou com menos moral.

Caio Henrique - Jogou cerca de 15 minutos na Data Fifa.

Igor Jesus - Jogou cerca de 10 minutos na Data Fifa.

André - Jogou cerca de 10 minutos na Data Fifa.

