Entenda por que Yamal não está em campo pela Espanha

Na busca por mais uma vitória rumo à Copa do Mundo de 2026, a Espanha enfrenta a Bulgária nesta terça-feira (14), pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias. Mesmo com boas opções à disposição, Luis de la Fuente tem uma ausência de peso: Lamine Yamal, do Barcelona, que foi desconvocado por lesão e não está em campo em Sófia.

A principal baixa da lista de Luis de la Fuente é Lamine Yamal, cortado após sentir desconforto na região do púbis. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou o problema horas depois da divulgação da convocação oficial. Segundo o comunicado, o Barcelona informou à entidade que o atacante já apresentava dores antes da Data Fifa, e por isso o corte foi decidido em conjunto para evitar agravamento.

“Lamine Yamal foi retirado da equipe de Luis de la Fuente para os jogos contra Geórgia e Bulgária. Após consulta aos serviços médicos do Barcelona, foi constatado desconforto pubiano, e o jogador foi dispensado para promover uma recuperação rápida e segura”, diz a nota da RFEF.

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

O caso reacende o debate sobre o uso excessivo do jovem de 18 anos, que vinha atuando com regularidade tanto pelo clube quanto pela seleção. O técnico do Barcelona, Hansi Flick, já havia criticado o fato de Yamal ter jogado sob dores em compromissos anteriores da Roja, apontando que o atacante chegou a ser utilizado mesmo sem treinar entre as partidas.

Além de Yamal, a Espanha também não conta com Dani Olmo, ainda em recuperação, e com o zagueiro Dean Huijsen, que sofreu uma lesão no músculo sóleo da perna esquerda e ficará fora por cerca de 10 dias, segundo o departamento médico da seleção.

Sem Yamal, veja a escalação da Espanha 🔴🟡

Para o duelo contra a Bulgária, De la Fuente optou por manter a base da equipe que goleou a Geórgia, com Baena e Samu Aghehowa com novidade entre os titulares do ataque. Na linha defensiva, Laporte volta entre os zagueiros, além de Grimaldo, que assume a posição de Cucurella.

⚽ GOL: Unai Simón

⚽ LTD: Pedro Porro

⚽ ZAG: Le Normand

⚽ ZAG: Laporte

⚽ LTE: Grimaldo

⚽ MEI: Zubimendi

⚽ MEI: Pedri

⚽ MEI: Mikel Merino

⚽ ATA: Baena

⚽ ATA: Samu

⚽ ATA: Oyarzabal

