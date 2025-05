Raio-X da final da Champions: tudo sobre o jogo entre PSG e Inter de Milão

Chegou o grande dia! Todas as atenções estão voltadas para Munique, palco da final da Champions League. PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Allianz Arena. Enquanto os franceses buscam o título inédito na história, os italianos entram em campo para conquistar a quarta taça do principal torneio europeu. Confira o raio-x da decisão!

O estádio foi o palco de uma final de Champions League apenas uma vez. Em 2011/12, o Bayern de Munique recebeu o Chelsea e perdeu o título para os Blues. Os dois times empataram no tempo normal e, nos pênaltis, Drogba marcou o gol do título inédito do clube inglês.😂

O duelo deste sábado entre PSG e Inter de Milão terá transmissão da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). Saiba detalhes de onde e como assistir ao vivo!

Homenagem à filha e história no PSG: o que vale para Luis Enrique

Na entrevista coletiva antes da decisão da Champions League, Luis Enrique afirmou que o que vem o motivando é a chance de entrar na história do PSG, além de homenagear sua filha, que faleceu vítima de um câncer. A possibilidade de ser o técnico que conquistou o primeiro título da competição pelo clube o faria sentir-se sortudo, e isso seria combustível de ir atrás do grande trunfo.

— Minha maior motivação é fazer história em Paris. Seria incrível trazer sucesso para a cidade, para o país… Ser o primeiro é algo especial. Me sinto sortudo, mas amanhã daremos tudo e mais um pouco para alegrar os fãs. A grande dificuldade é simples. Quando um time recua, há pouco espaço e muita concentração de jogadores, mas essa é justamente a fase do jogo que os meus times sempre dominaram melhor. Qual é o problema? O Inter tem grandes individualidades, tanto na defesa quanto no ataque. Tudo pode mudar com um gol. É preciso se adaptar a uma final. Estou otimista.

Última dança de Simone Inzaghi pela Inter?

O turbilhão mental de Simone Inzaghi continua assombrando a Inter de Milão antes da decisão da Champions League em meio a uma possível saída de seu comandante. O treinador, que colocou os Nerazzurri na segunda final continental em um espaço de dois anos, tem em sua mesa o interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para se tornar o mais bem pago de sua função no mundo, mas voltou a garantir máxima concentração no duelo com o Paris.

— Eu me sinto muito bem aqui. Tenho tudo para fazer coisas importantes e ter sucesso com a Inter. Aqui é maravilhoso. Já vencemos, já perdemos, mas sempre com muito apego. Isso com certeza pode fazer a diferença para o meu futuro. Mas agora nós estamos pensando apenas na final - disse o comandante.

— A equipe sempre tentou dar tudo de si em campo. Nosso desejo era tentar de novo, e chegamos até aqui com muita convicção. Sabemos que é o último passo. As finais sempre são diferentes. Dois anos atrás, merecíamos mais do que o vice, apesar da força e da beleza do futebol do City. Nós temos a sorte de trabalhar em um clube esplêndido, com jogadores excelentes, que entregam tudo o que têm - declarou Simone.

Lautaro Martínez e Ousmane Dembélé como protagonistas

Em sua segunda temporada pelo PSG, Dembélé destoou como um todo do bom elenco do PSG. São 33 gols e 13 assistências, sendo oito na Liga dos Campeões, a qual disputará sua primeira final da carreira no próximo sábado (31), contra a Inter. Desta forma, há quem aponte o francês como favorito à conquista da Bola de Ouro, que tem Raphinha, do Barcelona, na cola.

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: FRED TANNEAU / AFP)

Além deles, outro nome surge: Lautaro Martínez. O argentino será protagonista da final, assim como Dembélé, e é uma das principais apostas da Inter de Milão para conquistar o 4º título de Champions League.

Capitão da equipe, Lautaro tem feito uma temporada fora da curva. Ao todo, Lautaro já soma oito títulos com a camisa nerazzurra: dois Campeonatos Italianos (2020/21 e 2023/24), duas Copas da Itália (2021/22 e 2022/23), e três Supercopas (2021/22, 2022/23 e 2023/24). Apesar da sólida campanha em 2024/25, a Inter corre o risco de encerrar a temporada sem títulos — um contraste com o desempenho coletivo e individual até aqui.

Lautaro comemora gol pela Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Provável escalação de PSG e Inter de Milão

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez e Marcos Thuram.

