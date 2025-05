A guerra entre PSG e Inter de Milão não precisou do apito inicial do árbitro para ser iniciada. Horas antes de a bola rolar, torcedores dos dois clubes entraram em conflito nos arredores da Allianz Arena, palco da decisão da Champions League de 2024/25.

Uma briga se iniciou entre aficionados franceses e italianos na entrada de um transporte alemão. Parisienses estavam do lado de dentro, enquanto os rivais tentaram desferir golpes pelo lado de fora. Ambos estavam armados com barra de ferro, mas a briga foi curta e, a princípio, não deixou feridos.

👀 Veja o registro da briga entre torcedores de PSG e Inter

Tentando caminhar entre torcedores da Nerazzurra, um vendedor de objetos do Paris chegou a ser agredido com empurrões. Um ultra italiano, com o dedo em riste, ameaçou o ambulante, que rapidamente, deixou o local.

⚽ PSG x Inter: o que você precisa saber sobre o jogo?

PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em busca do título da Champions League. Esta será a primeira vez que os dois times se encontram na decisão do principal campeonato europeu de clubes.

O Paris Saint-Germain tem o desejo de erguer a Orelhuda pela primeira vez em sua história, para estancar o sangramento do vice de 2019/20, quando caiu diante do Bayern de Munique. Os bávaros, que cederão o palco da decisão, geraram o último sorriso continental na Vipera, em 2009/10; o tricampeonato na ocasião foi o último título dos italianos, que perderam a final para o Manchester City há dois anos e querem uma nova história.

