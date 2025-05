Pela primeira vez na história, PSG e Inter de Milão vão se enfrentar no sábado (31). O encontro será no melhor palco possível, na Allianz Arena, pela final da Liga dos Campeões da Europa. A decisão inédita não é uma novidade na competição, que viu a cena se repetir ao longo dos últimos anos. Abaixo, o Lance! relembra algumas delas.

A final do ano passado entre Real Madrid e Borussia Dortmund foi inédita. Mesmo com ambas as equipes possuindo grande histórico de duelos no passado, foi a primeira vez que se encontraram em uma decisão de Champions League. Com direito a gol do brasileiro Vini Jr, os Blancos sagraram-se campeões ao vencerem por 2 a 0.

Não é preciso voltar muito ao passado para encontrar outra final inédita. No ano anterior à Real Madrid x Borussia Dortmund, a Inter de Milão chegou a mais uma decisão e, assim como em 2025, ela foi um confronto inédito, contra o Manchester City. Com gol do espanhol Rodri, os comandados de Pep Guardiola, que chegaram apenas em sua segunda final, foram campeões pela primeira vez na história.

Finais inéditas de Champions League nos últimos anos

Troféu e bola da final da Champions League de 2024/25 (Foto: Reprodução/Uefa)

🏆 2023/24: Borussia Dortmund 0 x 2 Real Madrid

🏆 2022/23: Manchester City 1 x 0 Inter de Milão

🏆 2020/21: Manchester City 0 x 1 Chelsea

🏆 2019/20: PSG 0 x 1 Bayern de Munique

🏆 2018/19: Tottenham 0 x 2 Liverpool

