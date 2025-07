A partir desta quinta-feira (17), os jogos da Europa League terão uma nova casa. O Lance!, através do YouTube, transmitirá o confronto entre Shakhtar Donetsk e Ilves, pela volta da primeira rodada eliminatória da competição europeia.

O time ucraniano, seguindo uma tônica antiga, está repleto de brasileiros em seu elenco, com dez ao todo. Um dos destaques, inclusive, tem passagem pela Seleção Brasileira de base e foi formado nas categorias de base do Vasco: Marlon Gomes.

O volante, gerado através da denominada Base Forte, teve sua ascensão entre 2022 e 2023, o que levou o clube ucraniano a aproximar-se do Cruz-Maltino para comprá-lo por 12 milhões de euros. Em pouco tempo, o meia se tornou peça crucial da equipe, herdando a camisa 6 na última temporada após a saída de Taras Stepanenko, ídolo do clube.

Mesmo com a saída de Marino Pusic e a chegada do novo técnico, o ex-jogador Arda Turan, Marlon parece continuar sendo bem avaliado. No jogo de estreia do turco à beira do campo ucraniana, o ex-Vasco foi titular, comandando as ações no setor central, e recebeu elogios por sua atuação.

🔢 Esperança na Europa League! Os números de Marlon Gomes pelo Shakhtar em 2024/25

⚽ 31 jogos

⌛ 1.808 minutos em campo

🥅 4 gols marcados

📤 2 assistências

✅ 16 vitórias

🟰 8 empates

❌ 7 derrotas

Marlon Gomes é uma das esperanças do Shakhtar Donetsk na Europa League (Foto: Reprodução)

Em sua trajetória pelo Vasco, Marlon chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira de base, transitando entre as categorias sub-16, sub-18, sub-20 e olímpica. Oportunidades com o lado profissional do Brasil, porém, ainda não aconteceram.

Marlon Gomes estará novamente disponível para o técnico Arda Turan nesta quinta-feira. O Shakhtar Donetsk agora visita o Ilves na Finlândia esperando não encontrar dificuldades para o avanço de fase, depois de golear na ida por 6 a 0. Com a classificação encaminhada após a vitória na ida, a equipe do brasileiro pode perder por até cinco gols de diferença que se classifica para a segunda rodada eliminatória. A bola rola às 13h (de Brasília), e você pode acompanhar o confronto através do canal do Lance! no YouTube.