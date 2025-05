A temporada europeia de futebol se aproxima de seu clímax, e com ela, a corrida pela cobiçada Bola de Ouro ganha contornos dramáticos. A grande final da Uefa Champions League surge como o palco derradeiro para a interferir diretamente na premiação individual mais prestigiada. Neste sentido, quem pode se aproveitar da "Orelhuda" em 2024/25 é Ousmane Dembélé.

Conquistar a Champions League não é apenas levantar um troféu; é consolidar uma temporada de excelência, muitas vezes com atuações memoráveis em momentos decisivos. É aqui que grandes jogadores podem eternizar seu nome na história. Uma performance espetacular na final, com gols ou assistências que decidam o título, tem um peso imenso na percepção dos votantes da Bola de Ouro.

Com Raphinha e Lamine Yamal fora da disputa por terem sido eliminados na semifinal, assim como Mohamed Salah, que caiu nas oitavas, Ousmane Dembélé, protagonista do PSG, tem a chance de desapontar como grande favorito caso confirme a conquista. Uma atuação de grande nível, especialmente, iria credenciá-lo ainda mais.

Em sua segunda temporada pelo PSG, Dembélé destoou como um todo do bom elenco do PSG. São 33 gols e 13 assistências, sendo oito na Liga dos Campeões, a qual disputará sua primeira final da carreira no próximo sábado (31), contra a Inter.

Por seu desempenho estrelar aos 17 anos na temporada vitoriosa do Barcelona, Lamine Yamal destoa nas casas de apostas como favorito à Bola de Ouro. O brasileiro Raphinha vem logo depois, justamente por ter as mesmas conquistas pelo Barça e mais contribuições em gols. Dembélé aparece apenas em terceiro, mais próximo de Salah do que da dupla da Catalunha.

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Fato é que, além da Champions League, Dembélé e PSG embarcam no meio de junho para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, a qual será disputada com grandes times e, consequentemente, postulantes à Bola de Ouro. Em caso de conquista dupla, o francês, certamente, garantiria o troféu.

Lautaro Martínez corre por fora e mira conquista coletiva

Pelo fato de o título poder pesar diretamente na Bola de Ouro, a Inter, que é a outra finalista, também tem seu representante na briga pelo prêmio individual. Trata-se de Lautaro Martínez, capitão e, assim como Dembélé, faz temporada fora da curva. Questionado sobre a premiação, porém, o argentino despistou sobre.

Josep Lago / AFP

— Sempre digo que os prêmios individuais vão em segundo plano. Não me passa na cabeça esse prêmio. Não porque não quero ganhar, mas o objetivo principal é ganhar esse título que a Inter não ganha há 15 anos. Esse é o meu pensamento. O principal é que Inter e meus companheiros ajudem a que continuamos crescendo — disse.

