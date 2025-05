Em meio à bandeiras verdes, brancas e grenás, uma faixa azul e vermelha, em francês, foi estendida na arquibancada do Maracanã pela torcida do Fluminense. A imagem, que chamou atenção na vitória sobre o Once Caldas pela Sul-Americana, foi uma mensagem de apoio ao PSG, que disputa a final da Champions League neste sábado (31), contra a Inter de Milão.

A amizade entre as torcidas ficou evidente em 2023, quando a os franceses demonstraram apoio ao Tricolor antes da final da Libertadores da América. Além da faixa, é possível ver uma bandeira do clube carioca em meio aos Ultras de Paris.

A frase "vamos tricolores chegou a hora" é em alusão à música que tomou as arquibancadas do Maracanã na campanha do título continental inédito. Assim com o Fluminense nunca havia vencido a Libertadores, o PSG nunca venceu a Champions League. Hoje, às 16h, na Allianz Arena, em Munique, os parisienses podem fazer história ao levantar o troféu pela primeira vez.