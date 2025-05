O momento mais aguardado da temporada pelos amantes do futebol está chegando. Neste sábado, PSG e Inter de Milão se enfrentam em uma batalha épica pela taça mais desejada da Europa, a da Champions League. Visando este duelo, o vidente espanhol Javi Tarot previu um confronto equilibrado entre as equipes, mas com um favoritismo para os franceses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No seu canal do YouTube para 11 mil seguidores, Javi analisou a partida mais importante do continente europeu por meio das cartas. No vídeo, ele afirma que sua leitura crava uma preferência ao título inédito francês. Assim, o espanhol prevê uma vitória do PSG ainda nos 90 minutos de partida, mas não descarta um empate, com decisão no tempo extra ou nas penalidades.

continua após a publicidade

Além disso, jogadores como Dembelé e Fabián Ruíz foram citados pelo tarólogo, como possíveis destaques da final pelo PSG, por conta da presença da "carta do mago" na análise. Do lado italiano, duas cartas negativas na visão do especialista foram apresentadas: oito de espadas e oito de copas

⚽ PSG x Inter: o que você precisa saber sobre o jogo?

PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em busca do título da Champions League. Esta será a primeira vez que os dois times se encontram na decisão do principal campeonato europeu de clubes.

continua após a publicidade

O Paris Saint-Germain tem o desejo de erguer a Orelhuda pela primeira vez em sua história, para estancar o sangramento do vice de 2019/20, quando caiu diante do Bayern de Munique. Os bávaros, que cederão o palco da decisão, geraram o último sorriso continental na Vipera, em 2009/10; o tricampeonato na ocasião foi o último título dos italianos, que perderam a final para o Manchester City há dois anos e querem uma nova história.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.