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Rafael Navarro brilha em goleada do St. Louis City na MLS

Ex-Botafogo e Palmeiras chega a sete gols em seis jogos pelo St. Louis City e supera Messi no mesmo período

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 16:44
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Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City (Foto: Reprodução/ St. Louis SC/ X)
Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City (Foto: Reprodução/ St. Louis SC/ X)

Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City por 6 a 2 sobre o LA Galaxy, neste domingo (11), pela 28ª rodada da Major League Soccer (MLS). O atacante brasileiro marcou dois gols e deu duas assistências, participando diretamente de quatro dos seis gols da equipe. Desde que chegou ao novo clube, o camisa 9 soma sete gols em seis partidas e supera Lionel Messi, que marcou cinco vezes pelo Inter Miami no mesmo recorte.

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Com a vitória, o St. Louis City chegou a 20 jogos consecutivos de invencibilidade e permaneceu na vice-liderança da Conferência Oeste, a apenas um ponto do Vancouver Whitecaps. Ex-jogador de Botafogo e Palmeiras, Navarro assumiu protagonismo no setor ofensivo após chegar ao clube vindo do Colorado Rapids.

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Navarro comanda goleada sobre o LA Galaxy

O brasileiro participou diretamente dos dois primeiros gols da partida ao servir o dinamarquês Carlo Holse, autor de um hat-trick ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Navarro converteu uma cobrança de pênalti e ampliou a vantagem do St. Louis. Nos acréscimos, o zagueiro Lukas MacNaughton marcou o quinto gol dos mandantes.

Na segunda etapa, Navarro voltou a balançar as redes aos oito minutos, com uma finalização dentro da área. João Klauss, ex-atacante do St. Louis City, descontou para o LA Galaxy, mas a equipe da casa confirmou a vitória por 6 a 2.

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— Foi uma noite mágica e uma das atuações mais completas da minha carreira. Sabíamos da qualidade do LA Galaxy, que conta com grandes nomes no elenco, mas a nossa força dentro de casa e a união do nosso grupo fizeram a diferença. Fico muito feliz em poder ajudar com gols e assistências, mas o mais importante é ver o time mantendo essa consistência e essa invencibilidade. Precisamos continuar nesse mesmo ritmo para buscar nossos objetivos no campeonato — comemorou Navarro.

Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City (Foto: Reprodução/ St. Louis SC/ X)
Rafael Navarro foi o grande destaque da goleada do St. Louis City (Foto: Reprodução/ St. Louis SC/ X)

Brasileiro supera Messi no mesmo período

Com os dois gols marcados neste domingo, Navarro chegou a sete desde sua chegada ao St. Louis City, em seis partidas. O número supera os cinco gols anotados por Messi pelo Inter Miami no mesmo recorte de jogos.

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Na temporada, o brasileiro soma 18 gols, sendo 17 pela MLS, e ocupa a terceira colocação na artilharia da competição. O desempenho reforça a importância do atacante para a sequência invicta do St. Louis City e para a campanha da equipe na Conferência Oeste.

St. Louis City terá confronto direto pela liderança

O St. Louis City volta a campo nesta quarta-feira (14), quando enfrenta o Vancouver Whitecaps fora de casa. O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados da Conferência Oeste e pode definir a liderança da classificação.

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A equipe de Navarro chega embalada pela goleada sobre o LA Galaxy e pela sequência de 20 partidas sem derrota. O brasileiro tentará manter o bom momento ofensivo em um duelo decisivo para as pretensões do clube na MLS.

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