Luis Enrique se irrita com perguntas sobre lesões no PSG: 'Vamos chorar?'
Treinador espanhol pensa em soluções sem Doué e Kvaratschelia
Técnico do PSG, Luis Enrique foi bombardeado de perguntas sobre as lesões de Kvaratschelia e Doué em coletiva. O treinador se irritou com os questionamentos e projetou soluções no elenco para a sequência da temporada.
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- Vamos compensar com a qualidade da equipe. Vamos começar a chorar e reclamar? Não, não é assim que uma equipe funciona. Seremos resilientes, talvez até mais focados do que o normal, e será um grande desafio para todos. Esta equipe demonstrou seu potencial e resiliência nos últimos três anos. Encontrar soluções táticas e técnicas é um desafio significativo.
Na sequência, Luis Enrique comentou sobre a possibilidade de ir ao mercado na janela de transferências de janeiro em busca de soluções para as lesões de Kvaratschelia e Doué. O espanhol foi sincero devido ao fim da temporada da dupla de ataque.
- Já falamos muito sobre isso, mas não somos obrigados a entrar na janela de transferências. Não podemos contratar um jogador por apenas seis meses; esse não é o nosso estilo. Com esses jogadores, essa comissão técnica, esse clube, esses torcedores, continuamos confiantes de que podemos fazer um bom trabalho e superar essas dificuldades. É triste para os jogadores, que não podem passar o resto da temporada com seus companheiros, mas também é uma fonte de motivação.
Nesta quarta-feira (25), o PSG encara a Roma, pela 5ª rodada da Champions League, às 17h (de Brasília). A equipe conta com Dembélé como principal jogador no sistema ofensivo, mas também tem opções com Godts, Akliouche, Ferran Torres e Mayulu.
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