O goleiro Léo Linck foi decisivo para a classificação do Estrela da Amadora à quarta fase da Taça de Portugal. Na vitória por 1 a 0 sobre o Portimonense, no último domingo (22), o brasileiro protagonizou uma grande defesa nos minutos finais, impediu o empate do adversário e assegurou a vantagem da equipe até o apito final.

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A atuação reforça a boa fase do ex-goleiro do Botafogo no futebol português. Recentemente, Linck já havia chamado a atenção no confronto com o Benfica, pelo Campeonato Português, quando teve duas intervenções escolhidas entre as melhores defesas da rodada. Agora, voltou a ser protagonista em um compromisso eliminatório.

Após a partida, o brasileiro destacou a importância do resultado e valorizou o desempenho coletivo do Estrela da Amadora. O goleiro também ressaltou a dificuldade do confronto e a satisfação por avançar na competição diante da torcida.

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— Foi uma grande partida de todo o time. Valorizar a entrega de todo o grupo, que foi primordial para esse triunfo muito importante diante do nosso torcedor. Enfrentamos um adversário forte e qualificado. Graças a Deus, conseguimos impor o nosso jogo e conseguimos uma vitória muito importante, que nos garante na próxima fase da Taça e que era o nosso principal objetivo — afirmou.

Léo Linck celebra boa fase no Estrela da Amadora

O goleiro também comentou o momento individual e atribuiu o desempenho em campo à dedicação diária nos treinamentos. Para o brasileiro, a defesa nos minutos finais teve um peso especial pelo impacto direto na classificação da equipe.

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— Fico feliz pelo momento que venho vivendo aqui no Estrela. É um orgulho para mim poder representar as cores da equipe e ajudar em uma vitória como essa. Tenho trabalhado bastante durante os treinos e sempre com o objetivo de evoluir. Me dedico muito e fico muito feliz com uma defesa como essa. É como se fosse um gol. Nós, goleiros, fazemos os nossos 'gols' em momentos como esse. Tudo isso só é possível graças ao trabalho de todos — completou.

Com mais uma participação decisiva, Léo Linck ganha sequência de destaque pelo Estrela da Amadora. Além de contribuir para a campanha da equipe no Campeonato Português, o brasileiro agora teve papel fundamental na classificação para a quarta fase da Taça de Portugal.

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Léo Linck em ação pelo Estrela Amadora (Foto: Reprodução)

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