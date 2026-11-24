A Champions League terá uma rodada movimentada nesta terça-feira (24), com nove partidas programadas ao longo do dia. Os confrontos começam às 14h45 (de Brasília) e seguem até a faixa das 17h, com equipes tradicionais do futebol europeu em campo.

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Os jogos terão transmissão ao vivo pela HBO Max. Confira abaixo os horários das partidas e saiba como acompanhar cada duelo pela plataforma de streaming.

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Confira aos jogos da Champions League desta terça-feira

14h45 – Galatasaray x Aston Villa

14h45 – Bodo/Glimt x Linz

17h – Feyenoord x Porto

17h – Arsenal x Borussia Dortmund

17h – Como x AEK

17h – Slovan Bratislava x Betis

17h – Manchester City x Napoli

17h – Real Madrid x PSV Eindhoven

17h – RB Leipzig x Lens

Real Madrid enfrenta o PSV na Champions (Foto: Lluis GENE / AFP)

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