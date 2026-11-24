Como assistir aos jogos da Champions League na HBO Max?
Rodada terá 9 jogos nesta terça-feira (24)
A Champions League terá uma rodada movimentada nesta terça-feira (24), com nove partidas programadas ao longo do dia. Os confrontos começam às 14h45 (de Brasília) e seguem até a faixa das 17h, com equipes tradicionais do futebol europeu em campo.
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Os jogos terão transmissão ao vivo pela HBO Max. Confira abaixo os horários das partidas e saiba como acompanhar cada duelo pela plataforma de streaming.
Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do HBO MAX em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo para seus assinantes.
➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Confira aos jogos da Champions League desta terça-feira
14h45 – Galatasaray x Aston Villa
14h45 – Bodo/Glimt x Linz
17h – Feyenoord x Porto
17h – Arsenal x Borussia Dortmund
17h – Como x AEK
17h – Slovan Bratislava x Betis
17h – Manchester City x Napoli
17h – Real Madrid x PSV Eindhoven
17h – RB Leipzig x Lens
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