Técnico do Lille, Davide Ancelotti avaliou o duelo com o Bayern de Munique, pela 5ª rodada da Champions League, na quarta-feira (25). Em coletiva de imprensa, o treinador italiano comentou sobre as ausências no adversário e as chances de conquistar a primeira vitória no torneio.

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- É perigoso falar assim porque há jogadores que atuam pelo Bayern e entram em campo vestindo a camisa do Bayern. A identidade da equipe é muito clara; não vai mudar. Temos que nos preparar para uma partida contra o Bayern, não contra suas estrelas individuais. E temos que nos preparar com a força coletiva que temos. Não estamos pensando nas ausências deles.

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No confronto, Ancelotti contará com o retorno de Ethan Mbappé, que esteve suspenso nos três últimos jogos da Champions League após ter recebido um cartão vermelho na estreia. O treinador comentou sobre esse período de ausência do meia e projetou o futuro do jovem.

- A ausência dele foi consequência da atitude dele. Ele entendeu isso, aceitou e teve mais tempo para treinar, para ficar ainda mais forte, porque ele é um jogador que só disputou uma partida completa. Foi este ano, contra o Brest. Aproveitamos a ausência dele para ajudá-lo a melhorar fisicamente nos treinos. Porque, para o desenvolvimento dele, ele precisa ser um jogador fisicamente forte e resistente. Estamos aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo, porque sabemos que isso será muito importante para o futuro do clube.

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Na Champions League, o Lille ocupa a penúltima colocação com apenas um ponto somado no torneio. Em seu primeiro ano no clube, Davide Ancelotti ocupa a 3ª colocação no Campeonato Francês, mas deixa a desejar na competição europeia.

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