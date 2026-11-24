Flick revela plano do Barcelona para jogar sem Lamine Yamal na Champions
Técnico ainda não definiu substituto do atacante e admite possibilidade de rodízio contra o Sabah
O Barcelona terá que encontrar alternativas para atuar sem Lamine Yamal no duelo contra o Sabah, do Azerbaijão, nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. O atacante permaneceu na Espanha por questões físicas, e Hansi Flick ainda não definiu quem ocupará sua vaga na equipe titular.
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Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), o treinador explicou que a decisão de não levar o jovem para Baku foi tomada após uma avaliação de sua condição física. Apesar de considerar o camisa 10 uma peça importante, Flick afirmou que o Barcelona já precisou atuar sem ele em outras ocasiões e conhece os caminhos para contornar a ausência.
— Já jogamos sem o Lamine no passado e sabemos o que fazer. Ele é importante, mas, vendo como estava, decidimos que deveria ficar em casa. Esperamos que volte no fim de semana — afirmou.
Flick avalia alternativas para substituir Lamine Yamal
O técnico não confirmou quem será escolhido para ocupar o lugar de Lamine Yamal. Flick também deixou aberta a possibilidade de promover outras mudanças na equipe, levando em consideração a sequência de partidas até o fim do ano.
— Ainda não decidi quem vai jogar no lugar do Lamine. Veremos amanhã. Pode haver rodízio; ainda temos muitos jogos pela frente este ano. Precisamos ver se outros jogadores conseguem tempo de jogo — explicou.
Outro nome mencionado pelo treinador foi Frenkie de Jong. Recuperado e em boa fase, o meio-campista recebeu elogios pela disposição para atuar em diferentes funções dentro de campo. Flick, no entanto, ressaltou que prefere utilizá-lo no meio-campo.
— O que mais gosto nele é que me diz que jogará onde eu precisar. Ele está disponível para qualquer função e se dedica ao máximo pela equipe. Sabemos que é um dos melhores meio-campistas do mundo — declarou.
Barcelona enfrenta o Sabah pela Champions League
O confronto com o Sabah será o quinto compromisso do Barcelona na fase de grupos da Champions League. Flick destacou a importância dos três pontos e pediu que seus jogadores entrem em campo com a mesma motivação do adversário, que disputa a competição pela primeira vez.
O treinador também elogiou o estilo de jogo da equipe azerbaijana, que aposta na construção desde a defesa e apresenta características que, na avaliação dele, poderiam ser vistas em times do Campeonato Espanhol.
— Eles são uma equipe que gosta de jogar, são corajosos e constroem desde a defesa. É a Champions League e respeitamos todos os adversários. É uma partida muito importante para nós — afirmou.
Flick também confirmou que Pau Cubarsí está à disposição, mas ponderou que o zagueiro não teve boas atuações nas últimas partidas e pode precisar de mais tempo antes de retornar à equipe.
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