A crise entre Jamal Musiala e o Bayern de Munique ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (24). Michael Olise demonstrou apoio ao companheiro de equipe ao curtir uma publicação que criticava a postura do clube alemão e cobrava respeito ao meia. A movimentação acontece em meio a um conflito entre a diretoria e os representantes do jogador, revelado pela revista alemã "Stern".

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Segundo a publicação, o Bayern suspeita que o círculo próximo de Musiala tenha omitido informações sobre seu estado de saúde. O desentendimento teria se intensificado após um episódio em que o jogador desmaiou recentemente. Tanto seus representantes quanto a direção esportiva do clube teriam inicialmente mantido o caso em sigilo, e os dirigentes só souberam do ocorrido posteriormente.

continua após a publicidade

A reportagem também aponta que Musiala passou mal na manhã de 7 de abril, data do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Apesar do episódio, o meia participou da partida. O estafe do atleta considera que as situações são administráveis, mas parte da diretoria demonstrou preocupação com a falta de comunicação.

Olise curte post sobre pedido de respeito a Musiala (Foto: Reprodução)

Bayern questiona informações sobre saúde de Musiala

De acordo com a "Stern", o clube acredita que os representantes do jogador podem estar retendo informações e que a condição neurológica do meia seria mais delicada do que a divulgada. Atualmente, Musiala é acompanhado por dois neurologistas escolhidos e pagos por ele.

continua após a publicidade

— Não temos o direito de ter nosso próprio neurologista examinando Musiala. Dependemos das informações de seus médicos. Queremos clareza, mas não a estamos obtendo — afirmou uma fonte do Bayern à revista.

A situação também envolve questões contratuais. A diretoria teria reservas sobre os valores do vínculo do jogador, que pode chegar a 25 milhões de euros brutos por ano, além de um bônus de assinatura de 22 milhões de euros. O acordo, renovado em 2025, prevê ganhos totais de até 150 milhões de euros em cinco temporadas.

continua após a publicidade

Dirigentes do Bayern suspeitam que o estafe de Musiala já tivesse conhecimento de sua condição neurológica durante as negociações e que essa informação possa ter sido utilizada para obter condições mais favoráveis ao atleta.

Olise e FIFPro demonstram apoio ao meia

A tensão também provocou manifestações de apoio a Musiala. A FIFPro, sindicato internacional dos jogadores, criticou a postura do Bayern no caso. Olise, amigo do alemão desde os tempos em que os dois passaram pela base do Chelsea, curtiu uma publicação do jornalista Fabrizio Romano que repercutia as críticas da entidade e cobrava justiça para o meia.

continua após a publicidade

Enquanto isso, a diretoria do Bayern também questiona se Musiala conseguirá recuperar seu melhor nível. Segundo a publicação, o presidente honorário Uli Hoeness teria afirmado, em conversa privada, que o valor de mercado do jogador caiu para zero euros.

O episódio amplia o desgaste entre o clube e os representantes do jogador, que tem contrato de longo prazo com o Bayern.