menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA aponta vencedor da Bola de Ouro de 2025

Premiação acontece no dia 22 de setembro, na França

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
imagem cameraCerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, na França (Foto: AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
16:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O nome dos 30 jogadores indicados para a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football, foram divulgados nesta quinta-feira (7). Mediante ao anúncio, o Lance! pediu para o "Chat GPT" a simulação do ranking dos dez primeiros colocados da premiação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dentre os atletas selecionados, apenas um poderá comemorar o título de melhor jogador da temporada. Entre os nomes, destaca-se o brasileiro Raphinha, do Barcelona. O atacante foi destaque do clube catalão na última temporada europeia.

Apesar de ser um dos postulantes ao título, o Chat GPT não deu o prêmio para o brasileiro. De acordo coma Inteligência Artificial, o melhor jogador da temporada passada foi Ousmane Dembélé, do Paris Saint Germain. Veja abaixo a lista proposta pela IA:

continua após a publicidade
  1. Ousmane Dembélé (PSG) - Destaque absoluto do PSG na temporada de treble (Ligue 1, Copa da França e Champions League), com 35 gols e 16 assistências.
  2. Raphinha (BAR) - Responsável por 34 gols e 25 assistências no Barcelona, peça chave nos títulos da La Liga e boas campanhas europeias.
  3. Lamine Yamal (BAR) - Com apenas 17 anos, brilhou intensamente no Barça e na seleção, e está entre os favoritos tanto ao prêmio principal quanto ao Troféu Kopa.
  4. Mohamed Salah (LIV) – Segue entre os nomes mais fortes após uma temporada de alto nível no Liverpool.
  5. Erling Haaland (MCI) – Proeminente atacante do Manchester City, com desempenho muito consistente.
  6. Kylian Mbappé (RMC) – Presente entre os principais nomes do Real Madrid, com conquistas importantes no plantel.
  7. Jude Bellingham (RMC) – Meio-campista do Real Madrid, continua entre os principais destaques mundiais.
  8. Vinícius Júnior (RMC) – Representante brasileiro, destaque no Real Madrid e entre os indicados mais lembrados
  9. Robert Lewandowski (BAR) – Experiente e sólido no Barcelona, continua competitivo
  10. Harry Kane (BAY) – Referência no Bayern de Munique, figura frequente entre os favoritos.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Veja abaixo o nome dos 30 jogadores que concorrem o prêmio:

Indicados a Bola de Ouro

  1. Ousmane Dembélé (PSG)
  2. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  6. Serhou Guirassy (Dortmund)
  7. Erling Haaland (Manchester City)
  8. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
  9. Achraf Hakimi (PSG)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique)
  11. Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  15. Scott McTominay (Napoli)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  17. Nuno Mendes (PSG)
  18. João Neves (PSG)
  19. Pedri (Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern de Munique)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabian Ruiz (PSG)
  25. Virgil van Dijk (Liverpool)
  26. Vini Jr (Real Madrid)
  27. Mo Salah (Liverpool)
  28. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias