IA aponta vencedor da Bola de Ouro de 2025
Premiação acontece no dia 22 de setembro, na França
O nome dos 30 jogadores indicados para a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football, foram divulgados nesta quinta-feira (7). Mediante ao anúncio, o Lance! pediu para o "Chat GPT" a simulação do ranking dos dez primeiros colocados da premiação.
Dentre os atletas selecionados, apenas um poderá comemorar o título de melhor jogador da temporada. Entre os nomes, destaca-se o brasileiro Raphinha, do Barcelona. O atacante foi destaque do clube catalão na última temporada europeia.
Apesar de ser um dos postulantes ao título, o Chat GPT não deu o prêmio para o brasileiro. De acordo coma Inteligência Artificial, o melhor jogador da temporada passada foi Ousmane Dembélé, do Paris Saint Germain. Veja abaixo a lista proposta pela IA:
- Ousmane Dembélé (PSG) - Destaque absoluto do PSG na temporada de treble (Ligue 1, Copa da França e Champions League), com 35 gols e 16 assistências.
- Raphinha (BAR) - Responsável por 34 gols e 25 assistências no Barcelona, peça chave nos títulos da La Liga e boas campanhas europeias.
- Lamine Yamal (BAR) - Com apenas 17 anos, brilhou intensamente no Barça e na seleção, e está entre os favoritos tanto ao prêmio principal quanto ao Troféu Kopa.
- Mohamed Salah (LIV) – Segue entre os nomes mais fortes após uma temporada de alto nível no Liverpool.
- Erling Haaland (MCI) – Proeminente atacante do Manchester City, com desempenho muito consistente.
- Kylian Mbappé (RMC) – Presente entre os principais nomes do Real Madrid, com conquistas importantes no plantel.
- Jude Bellingham (RMC) – Meio-campista do Real Madrid, continua entre os principais destaques mundiais.
- Vinícius Júnior (RMC) – Representante brasileiro, destaque no Real Madrid e entre os indicados mais lembrados
- Robert Lewandowski (BAR) – Experiente e sólido no Barcelona, continua competitivo
- Harry Kane (BAY) – Referência no Bayern de Munique, figura frequente entre os favoritos.
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris. Veja abaixo o nome dos 30 jogadores que concorrem o prêmio:
Indicados a Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratschelia (Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Mo Salah (Liverpool)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
