Primeiro entrevistado da série Fala, professor!, o técnico Maurício Barbieri disse ao Lance! que Neymar precisa integrar a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. Barbieri ressaltou que a competição é um torneio com poucos jogos, e que a história demonstra que jogadores que tiveram ciclos ruins podem acabar sendo decisivos.

— O Neymar ainda tem todas as ferramentas, com todo potencial e capacidade de ser o jogador que ele já demonstrou ser em muitos momentos — afirmou Maurício Barbieri.

O treinador considera que o próprio Neymar reconhece que as últimas temporadas foram ruins, mas que isso não significa que a má-fase, provocada principalmente pela sequência de lesões, vá perdurar até a Copa do Mundo de 2026

— Acho que ele mesmo tem a consciência de que as últimas temporadas dele têm sido aquém do que ele pode, e por isso ele acabou perdendo esse espaço na Seleção — disse Barbieri.

— Mas é um jogador que, para a Copa do Mundo, que é um torneio curto, é um jogador que, se estiver dentro das condições e possibilidades, tem que estar dentro do grupo. Não tenho a menor dúvida disso.

Barbieri diz que Neymar 'pode resolver' num jogo de Copa do Mundo

Maurício Barbieri conversou com o Lance! na segunda quinzena de julho, dias após Neymar ser decisivo e marcar o gol da vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Flamengo. Aquela partida foi a primeira de uma série de cinco em que o atacante jogou por 90 minutos. Na última, ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude.

— Existem zilhões de exemplos de Copa do Mundo do cara que naquele ciclo não vinha bem, mas é capaz de resolver num jogo de Copa. Acho que o Neymar é esse tipo de jogador — destacou Barbieri.

— Fico feliz que ele está voltando, que está jogando. Espero que reencontre o futebol dele.