O Flamengo ganhou um reforço de peso logo após a disputa do Mundial de Clubes: o espanhol Saúl Ñíguez, contratado para substituir o meia Gerson, negociado com o Zenit, da Rússia. Experiente e com passagem de destaque pelo futebol europeu, o jogador chegou ao Rubro-Negro em meio a grande expectativa da torcida, mas precisou de paciência até estrear oficialmente.

Antes de vestir a camisa do Flamengo, a última partida oficial de Saúl havia sido no dia 13 de maio de 2025, pelo Campeonato Espanhol, no duelo entre Sevilla e Las Palmas. Foram mais de dois meses e meio sem treinamentos devido às férias, o que atrasou seu retorno ao ritmo competitivo.

A estreia pelo time carioca aconteceu no dia 31 de julho, nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando entrou nos minutos finais e atuou por apenas 11 minutos. Apesar do pouco tempo, o espanhol deixou boa impressão. No jogo seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, ganhou mais espaço, jogando 45 minutos. Já na partida decisiva contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, atuou por 25 minutos, mas não conseguiu evitar a eliminação do Flamengo na competição.

Em entrevista à Fla TV, Saúl falou sobre o período de readaptação e sobre como tem sentido o carinho da Nação Rubro-Negra:

- A verdade é que os resultados não têm sido os melhores. Mas temos um grupo muito bom, de bons companheiros, que me tratam com carinho, dão acolhida. A torcida transmite um carinho e estou com muita vontade de vencer.

O meia também destacou que ainda busca o melhor condicionamento físico:

- Depois de dois meses e meio sem treinar por causa das férias, eu preciso encontrar o melhor padrão físico, começar a ter minutos para poder render melhor, me sentir melhor.

Por fim, Saúl não escondeu a admiração pela torcida do Flamengo:

- O que eu tenho mais gostado é a torcida e de como se vê o futebol no Brasil. Nossa torcida vai em todos os lados. Apesar dos resultados seguimos líderes do Brasileiro, estamos num bom caminho. Alegria de jogar, de pertencer a esse time, de ter a torcida, de jogar no Maracanã, que é uma loucura.

Com experiência internacional e qualidade técnica reconhecida, Saúl Ñíguez espera se firmar como peça-chave no elenco rubro-negro para ajudar o Flamengo a buscar títulos na temporada.

