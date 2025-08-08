PSG iguala recorde do Real Madrid na Bola de Ouro
Campeão da Champions League é o clube com mais representantes indicados
O PSG igualou o recorde do Real Madrid ao colocar nove jogadores do elenco dentre os 30 indicados na disputa da Bola de Ouro 2025. A equipe espanhola foi a única a conseguir essa marca nos anos de 2003 e 2018.
Na disputa, a equipe de Luis Enrique conta com Ousmane Dembélé como o grande favorito após o protagonismo conquistado em uma temporada marcada por diversos títulos. Mas os franceses ainda contam com Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Kvaratschelia e Doué.
Quando o Real Madrid conquistou nove jogadores na lista de 2003, a Bola de Ouro indicava 50 nomes entre os concorrentes. No entanto, o número foi reduzido para 30 jogadores, o que dificulta o feito alcançado pelo PSG.
Pela primeira vez desde a Bola de Ouro de 1956, a Ligue 1 é a que mais possui representantes, embora conte somente com os nove nomes do PSG. O Campeonato Francês conta com mais jogadores do que a Premier League e a La Liga, por exemplo.
Dentre os principais nomes do PSG, apenas os zagueiros Marquinhos e Pacho não foram indicados ao Bola de Ouro. No entanto, as indicações refletem a grande temporada feita pelo clube, que conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na última temporada.
Além dos jogadores, Luis Enrique foi indicado ao Troféu Johan Cruyff, que é dado ao melhor treinador da temporada. Enquanto isso, o PSG concorre ao prêmio de melhor equipe em 2024/2025 contra Botafogo, Barcelona, Liverpool e Chelsea.
