menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG iguala recorde do Real Madrid na Bola de Ouro

Campeão da Champions League é o clube com mais representantes indicados

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League
imagem cameraJogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG igualou o recorde do Real Madrid ao colocar nove jogadores do elenco dentre os 30 indicados na disputa da Bola de Ouro 2025. A equipe espanhola foi a única a conseguir essa marca nos anos de 2003 e 2018.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na disputa, a equipe de Luis Enrique conta com Ousmane Dembélé como o grande favorito após o protagonismo conquistado em uma temporada marcada por diversos títulos. Mas os franceses ainda contam com Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Kvaratschelia e Doué.

continua após a publicidade

Quando o Real Madrid conquistou nove jogadores na lista de 2003, a Bola de Ouro indicava 50 nomes entre os concorrentes. No entanto, o número foi reduzido para 30 jogadores, o que dificulta o feito alcançado pelo PSG.

Pela primeira vez desde a Bola de Ouro de 1956, a Ligue 1 é a que mais possui representantes, embora conte somente com os nove nomes do PSG. O Campeonato Francês conta com mais jogadores do que a Premier League e a La Liga, por exemplo.

continua após a publicidade

Dentre os principais nomes do PSG, apenas os zagueiros Marquinhos e Pacho não foram indicados ao Bola de Ouro. No entanto, as indicações refletem a grande temporada feita pelo clube, que conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na última temporada.

Além dos jogadores, Luis Enrique foi indicado ao Troféu Johan Cruyff, que é dado ao melhor treinador da temporada. Enquanto isso, o PSG concorre ao prêmio de melhor equipe em 2024/2025 contra Botafogo, Barcelona, Liverpool e Chelsea.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias