Em agosto de 2021, o cearense foi comprado pelo Porto por um valor inferior ao pago pelo Leverkusen, mas com muita moral em Portugal. Desde então, já tem 93 jogos, com seis gols e oito assistências. Entre momentos de oscilação entre titularidade e banco de reservas nos anos atuando pelos Dragões, o jogador demorou para pisar no acelerador, mas vive um momento iluminado, com cinco participações em gols em 22 jogos na temporada. Além disso, já conta com as conquistas da Liga Portugal de 2021-22 e de mais quatro títulos a nível nacional.