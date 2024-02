Com uma partida abaixo do esperado para a fase mata-mata da Liga dos Campeões, os torcedores do Porto saíram do estádio mais contentes. Isso porque, jogando em casa, o Dragão venceu com um gol aos 48 minutos. O brasileiro Galeno acertou belo chute de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Raya.