- Jogadores promissores, observados, acompanhados de perto e que com certeza no processo, merecendo, terão suas oportunidades. Procuramos fazer um apanhado geral de tudo que está acontecendo, fizemos muitas reuniões lá fora, com muitos jogadores e nem todos aqui estão. Poderão estar futuramente, mas tentamos fazer uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e com conhecimento do que representa vestir uma camisa como a nossa. Acreditem neste trabalho, tenham confiança, a partir do momento em que passemos a confiança. Mas que voltem a viver o mundo da nossa seleção. É tudo que queremos que aconteça. Sei que a relação vai se aproximar com o tempo, ela vai ter a cada dia mais um momento em que nós consigamos passar tudo que queremos e desejamos e o torcedor sinta confiança no grupo.