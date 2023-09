Como foi o primeiro tempo?



Atrás do placar, o Flamengo criou as melhores chances do primeiro tempo. Pedro e Gerson tiveram oportunidade de abrir o placar para o Rubro-Negro, mas pararam em tarde inspirada de Rafael. O São Paulo conseguiu equilibrar a partida, mas viu Bruno Henrique balançar as redes aos 43 minutos. Pulgar chutou cruzado, Rafael defendeu, a bola bateu na trave e voltou no joelho do camisa 27 do Flamengo. A alegria carioca, no entanto durou pouco. Aos 49', Rodrigo Nestor acertou uma bomba de fora da área e igualou a partida antes do intervalo.



E a etapa final?



Apesar do maior domínio da posse de bola, o Flamengo teve dificuldades para criar no segundo tempo. Sampaoli colocou sangue novo, com Gabigol, Luiz Arújo e cia, mas o time não deu um chute sequer no alvo. O São Paulo soube se segurar na defesa, foi pouco ao ataque e garantiu o mais importante: o título inédito da Copa do Brasil.



Os números da decisão