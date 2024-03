Dorival Júnior realizou sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores selecionados entrarão em campo nos amistosos preparatórios para a Copa a do Mundo, contra Inglaterra e Espanha. As partidas acontecem nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.