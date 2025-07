O Bayer Leverkusen deu início à pré-temporada nesta semana e já projeta sua viagem ao Brasil. A equipe chega ao Rio de Janeiro na terça-feira (15) para dez dias de treinamento no CT do Flamengo, se tornando o primeiro clube da Bundesliga a realizar preparação no Brasil.

Os "Onze da Fábrica", agora comandados pelo holandês Erik ten Hag, farão um amistoso com o sub-20 do Rubro-Negro na terça-feira (18), na Gávea, como teste inicial para o grupo alemão após a pausa de verão do hemisfério norte. Segundo o treinador, que substitui o espanhol Xabi Alonso, a viagem ao Rio representa uma etapa crucial da preparação para 2025/26.

- Cada dia é importante, não podemos perder nenhum. Temos apenas seis semanas de pré-temporada. Por isso, precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time e individualmente. Alguns jogadores ainda estarão em processo de integração e também teremos que lidar com a diferença de fuso horário. Mas vamos aproveitar a oportunidade para comunicar nossa filosofia e ajustar nossos princípios de jogo - declarou Ten Hag.

A escolha pela pré-temporada no Brasil vai além do aspecto esportivo. O técnico destacou a relação histórica do Leverkusen com o país, que revelou vários talentos que brilharam na Europa. Apesar de ter apenas o lateral Arthur no plantel atual, o clube já contou com nomes como Paulo Sérgio, Juan, Lúcio, Renato Augusto, Zé Roberto, Zé Elias, Paulinho, Tita e outros craques nacionais.

Durante a estadia no Rio de Janeiro, o elenco utilizará as instalações do Flamengo, consideradas de alto nível internacional. Mais do que o condicionamento físico e tático, o comandante reforçou a importância do fortalecimento da união do grupo, que disputará várias competições como a Champions League e a Bundesliga.

- Precisamos desenvolver o espírito de equipe e garantir que todos estejam saudáveis, especialmente após uma mudança de fuso. Queremos também consolidar nossa forma de jogar desde o início - afirmou o comandante.

Erik ten Hag comandará o Bayer Leverkusen a partir de 2025/26 (Foto: Darren Staples/AFP)

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.

