"Essa não é apenas uma turnê, é o início de um relacionamento de longo prazo com o Brasil". A declaração é de Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen que lidera a delegação alemã no Bayer 04 Brazil Tour 2025, entre os dias 14 e 24 de julho, no Rio de Janeiro (RJ).

O clube é o primeiro da Bundesliga a realizar uma pré-temporada no Brasil, com treinos no Ninho do Urubu e amistoso contra a equipe sub-20 do Flamengo, na Gávea. A delegação desembarcou nesta terça-feira (15) na capital fluminense para os dez dias de atividades.

De acordo com Fernando Carro, a escolha pelo Brasil se deve à importância do país como mercado estratégico e à conexão histórica com atletas brasileiros. O time de Leverkusen buscou também toda a infraestrutura e tradição do Fla, atual líder do Brasileirão e campeão da Copa do Brasil de 2024.

- O Flamengo é uma das grandes potências tradicionais do futebol brasileiro, e iniciamos um diálogo com eles que envolveu o uso do centro de treinamento e a realização de um amistoso no Estádio da Gávea. O fato de eles terem uma visão global semelhante à nossa também ajuda, além de que nossas cores também se complementam - afirmou Carro.

O Bayer tem uma longa história com o futebol do Brasil, desde nomes como Lúcio, Juan, Zé Elias, Emerson, Zé Roberto e Renato Augusto, que saiu do clube carioca direto para Leverkusen. Atualmente, o time conta com o lateral brasileiro Arthur em seu elenco.

- Se queremos ampliar nossa base global de torcedores, precisamos estar presentes onde o futebol é parte da cultura. E o Brasil é esse lugar - afirmou.

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer retorna à Europa para amistosos diante do Bochum, no dia 27, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, no primeiro dia de agosto, às 14h, fora de casa. A abertura oficial da temporada está prevista para o dia 5, sem oponente definido.