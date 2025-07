Xabi Alonso ganha carta branca para promover revolução no Real Madrid

Xabi Alonso ganhou carta branca da diretoria para promover uma revolução no Real Madrid e recolocar o clube no topo. Segundo o "Marca", Florentino Pérez espera que o treinador recupere a vontade de competir dos jogadores e tem "liberdade na tomada de decisões" ao voltar para a Espanha.

Com isso, o Real Madrid envia uma mensagem ao elenco de que caso algum jogador não compre as ideias de Xabi Alonso, o atleta terá dificuldade em permanecer. Os merengues esperam concluir as renovações antes do início da temporada, que começa para a equipe no dia 19 de agosto diante do Osasuna.

Nos últimos dias, Xabi Alonso expressou sua opinião sobre o que pensa em relação ao elenco do Real Madrid. Nas próximas semanas, o clube espera anunciar a chegada do lateral-esquerdo Álvaro Carreras, do Benfica. Mas a chegada do espanhol não será a última, apesar das contratações de Alexander-Arnold e Huijsen antes do Mundial de Clubes.

O início de trajetória de Xabi Alonso como treinador do Real Madrid é muito bem avaliado internamente. A diretoria o acompanhou em sua experiência durante o Mundial de Clubes, mas acredita que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ainda assim, o comandante deve ganhar mais liberdade com as saídas de líderes do elenco, como Modric e Lucas Vázquez.

Apesar da confiança em Xabi Alonso, o treinador chega com a obrigação de vencer, o que é tratado como parte de sua obrigação no Real Madrid. Nesse sentido, o clube se propõe a dar os recursos necessários para recolocar a equipe merengue no topo após uma temporada decepcionante.

