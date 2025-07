Lucas Vázquez não é mais jogador do Real Madrid. Aos 34 anos, o lateral-direito usou as redes sociais para se despedir do clube onde construiu toda sua carreira profissional. Ele chegou aos Merengues em 2007, ainda nas categorias de base, e estava no time principal desde 2015.

Nascido em Curtis, na Galícia (ESP), Vázquez chegou ao Real Madrid depois de passagens por clubes de menor expressão da sua cidade natal. Sua trajetória inclui passagens pelo time B, o Real Madrid Castilla, onde atuou entre 2010 e 2014, e um empréstimo ao Espanyol, da Catalunha, por uma temporada (2014/15). Ao retornar, foi integrado ao elenco principal sob comando de Rafael Benítez, clube o qual permaneceu até sua despedida.

Principalmente como ponta-direita, mas também como lateral-direito nos últimos anos, Vázquez tornou-se xodó dos torcedores pela sua entrega em campo, além do brilho do atleta em momentos cruciais. Ao todo, ele levantou 23 troféus com a camisa do Real Madrid, contribuindo para uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Veja vídeo de despedida abaixo:

Veja a carta de despedida de Lucas Vázquez:

Queridos torcedores do Real Madrid, já faz quase duas décadas que cheguei a Valdebebas, aos 16 anos, cheio de sonhos e da vontade de vestir esta camisa. Cada passo foi um presente e, com o tempo, o Real Madrid se tornou minha casa. Vivemos noites inesquecíveis, 23 títulos e momentos que ficarão para sempre gravados na minha memória. Meus sinceros agradecimentos ao presidente, à diretoria, à comissão técnica, aos treinadores, aos companheiros e, acima de tudo, à torcida. Vocês sempre me incentivaram a dar um pouco mais. Hoje, depois de mais de 400 jogos, é hora de me despedir do clube da minha vida, mas saio com a mente tranquila e a certeza de que dei tudo de mim.

Sempre tive consciência da responsabilidade e do privilégio que advém de defender este emblema. Aproveitei cada jogo, cada treino, cada viagem… e se esta jornada me ensinou alguma coisa, é que só você decide até onde pode ir. Estou deixando o Real Madrid, mas o Real Madrid nunca me deixará. Onde quer que eu vá, direi com orgulho que tive a honra de jogar pelo melhor time do mundo. Obrigado por me acompanhar na jornada mais linda da minha vida. Hala Madrid e nada mais!

🔢 Números de Lucas Vázquez pelo Real Madrid

⚽ 404 jogos

🥅 38 gols

📤 73 assistências

🏆 Títulos: 5 Champions League (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24), 4 Mundiais de Clubes (2016, 2017, 2018, 2022), 1 Copa Intercontinental (2024), 4 Supercopas da Europa (2016, 2017, 2022, 2024), 4 La Liga (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24), 4 Supercopas da Espanha (2017, 2020, 2022, 2024), 1 Copa del Rey (2022/23)

