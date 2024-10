Manchester United anuncia demissão de Erik ten Hag

Erik ten Hag comandou o Manchester United por mais de dois anos (Foto: Glyn Kirk / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 09:15 • Manchester (ING)

Erik ten Hag não é mais o técnico do Manchester United. O clube anunciou, na manhã desta segunda-feira (28), a demissão do holandês após um começo oscilante na Premier League, com a equipe ocupando apenas a 14ª colocação da liga inglesa.

➡️ Brasileiros protagonizam empates emocionantes na Premier League

A queda de Ten Hag um dia após a derrota para o West Ham por 2 a 1 em Londres, pela nona rodada da Premier League. O comandante já vinha sendo questionado desde o decorrer de 2023-24, mas o título da FA Cup, conquistado sobre o rival Manchester City no último jogo da temporada sustentou o trabalho por mais alguns meses.

- Erik ten Hag deixou seu cargo como técnico do time profissional do Manchester United. Somos gratos a ele por tudo o que fez em seu tempo conosco, e desejamos o melhor para seu futuro - informou a diretoria.

Em primeira decisão, o auxiliar e ídolo do United, Ruud van Nistelrooy, assumirá interinamente. O clube deve ir ao mercado à procura de um treinador permanente, sem citar possibilidades de efetivação do ex-centroavante holandês.

O nome de Ten Hag entrou em evidência na Europa após a brilhante Champions League feita pelo Ajax em 2018-19, quando a equipe chegou às semifinais eliminando gigantes do continente, como Real Madrid e Juventus. Três anos depois, o comandante deixou o cargo rumo ao Manchester.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sua jornada com os mancunianos, porém, foi cercada de incertezas. Nos seis primeiros meses, entrou em rota de colisão com Cristiano Ronaldo e escalou o português como reserva em diversas oportunidades, o que acabou gerando a saída do craque e, posteriormente, acerto com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Meses depois, Erik conduziu os Diabos Vermelhos à conquista da Copa da Liga Inglesa, superando o Newcastle na final. Mesmo diante de diversas críticas, se manteve no cargo, ergueu o troféu da Copa da Inglaterra e renovou o contrato por dois anos - válido até junho de 2026 - antes de não resistir à pressão. O desempenho recente era negativo, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

🔢 NÚMEROS DE ERIK TEN HAG PELO MANCHESTER UNITED

⚽ 128 jogos

✅ 72 vitórias

🟰 20 empates

❌ 36 derrotas

🔣 1,84 pontos por jogo em média

🏆 Títulos: Copa da Liga Inglesa 2022-23 e Copa da Inglaterra 2023-24